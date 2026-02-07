El temporal corta los AVE con Andalucía: Renfe limita el servicio al tramo Madrid-Villanueva de Córdoba

Renfe mantiene cancelada a primera hora de este sábado, 7 de febrero, la mayor parte de la circulación ferroviaria en Andalucía debido al fuerte temporal que afecta a la comunidad desde hace días. La operadora solo mantiene operativo el Cercanías C1 de Málaga y el AVE entre Madrid y Villanueva de Córdoba.

Según la última actualización difundida por Renfe a través de su canal oficial de X (antes Twitter) los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía finalizan su recorrido en Villanueva de Córdoba debido a las condiciones meteorológicas adversas. La compañía ha reiterado que todos los servicios de alta velocidad en esa relación concluyen en ese punto.

Para paliar esta medida, Renfe ha señalado que continúa prestándose el servicio por carretera entre Villanueva de Córdoba y Córdoba.

En paralelo, la operadora ha concretado que permanece suprimido el resto del servicio ferroviario en Andalucía, a excepción de la línea C1 del núcleo de Cercanías de Málaga.