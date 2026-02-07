TRANSPORTE
El temporal corta los AVE con Andalucía: Renfe limita el servicio al tramo Madrid-Villanueva de Córdoba
Renfe mantiene cancelada este sábado la mayoría de los trenes en la comunidad y solo conserva el Cercanías C1 de Málaga; hay transporte por carretera entre Villanueva y Córdoba
Renfe mantiene cancelada a primera hora de este sábado, 7 de febrero, la mayor parte de la circulación ferroviaria en Andalucía debido al fuerte temporal que afecta a la comunidad desde hace días. La operadora solo mantiene operativo el Cercanías C1 de Málaga y el AVE entre Madrid y Villanueva de Córdoba.
Según la última actualización difundida por Renfe a través de su canal oficial de X (antes Twitter) los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía finalizan su recorrido en Villanueva de Córdoba debido a las condiciones meteorológicas adversas. La compañía ha reiterado que todos los servicios de alta velocidad en esa relación concluyen en ese punto.
Para paliar esta medida, Renfe ha señalado que continúa prestándose el servicio por carretera entre Villanueva de Córdoba y Córdoba.
En paralelo, la operadora ha concretado que permanece suprimido el resto del servicio ferroviario en Andalucía, a excepción de la línea C1 del núcleo de Cercanías de Málaga.
- Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
- Las demoliciones de Campamento avanzan al 'doble' de ritmo: 'Hemos derribado ya seis edificios, cuando teníamos previsto tres
- Huelga de Cercanías: fechas, horarios, servicios mínimos y cómo afectará a los viajeros de Alcalá de Henares
- La huelga de trenes pone en peligro la movilidad en la Comunidad de Madrid: fechas y servicios alternativos al paro de los maquinistas
- Esta es la hora en la que nevará este sábado en Madrid, según la Aemet
- El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones
- Mañana de problemas en Metro Madrid: recuperada la línea 6 tras casi tres horas de problemas entre Laguna y Plaza Elíptica
- La Aemet activa el aviso amarillo por nevadas en casi toda la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas este sábado con la llegada de la borrasca Marta