Quince dotaciones de bomberos trabajan para apagar un incendio en una nave en Vallecas

Quince dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio en una nave bazar de 2.500 metros situada en la carretera de Villaverde a Vallecas, un suceso en el que no hay heridos, ya que todos los trabajadores salieron por su propio pie del inmueble.

El incendio, según ha informado a EFE Emergencias Madrid, se originó entorno a las 11:30 de la mañana y hasta allí se desplazaron 15 dotaciones, que continúan con las labores de extinción, porque el fuego está muy desarrollado y hay riesgo de colapso de la cubierta.

Aunque no hay heridos, efectivos del Samur se han desplazado preventivamente hasta la nave, situada en el distrito de Villa de Vallecas, y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también cuentan con la ayuda de drones de la Policía Municipal para tener una perspectiva aérea.

Noticias relacionadas

El fuego ha originado una gran columna de humo negro que se puede ver desde distintos puntos de la ciudad.