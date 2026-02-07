Nuevo Baztán presenta la programación para su Carnaval 2026: bingo, talleres de maquillaje y baile de disfraces

Bajo el lema 'Carnaval 2026: Aprende, participa y disfruta', la concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Nuevo Baztán apuesta un año más por unas fiestas dirigidas a las personas mayores de 60 años empadronadas o residentes en el municipio. Con una población que supera los 42 años de media, la propuesta busca combinar creatividad, convivencia y diversión a través de talleres de maquillaje de Carnaval y una Gran Fiesta de Carnaval para Mayores.

Talleres de maquillaje carnavalescos

Cualquiera que disfrute de la técnica del disfraz sabe que un buen maquillaje puede elevar mucho a un personaje. Por ello, el ayuntamiento ha programado dos talleres prácticos adaptados a personas mayores, que podrán elegir el personaje que quieren aprender a maquillar, u optar por otros maquillajes genéricos de estilos carnavalescos. Las plazas son limitadas a 15 personas por grupo y la inscripción podrá realizarse en presencialmente en el Centro Cultural Valmores.

1.º Grupo: miércoles 11 de febrero a las 17:00 horas.

2.º Grupo: jueves 12 de febrero a las 18:30 horas.

El ayuntamiento ha anunciado los talleres a través de la red social 'X' / Ayuntamiento Nuevo Baztán

Gran Fiesta de Carnaval para Mayores

Se celebrará el viernes 13 de febrero a las 17:00 horas y contará con una programación pensada para disfrutar de una tarde festiva y participativa. Comenzando con un Bingo Animado de Carnaval, la jornada irá seguida del desfile de disfraces. Además, durante la fiesta, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición de Body Painting (maquillaje corporal) a cargo de la reconocida artista y maquilladora Cathy Bayle. Tras la exhibición, como ya es tradición, se ofrecerá una merienda y la jornada terminará con un baile de disfraces.

Las inscripciones pueden hacerse a traves del teléfono 660 70 11 96 / Ayuntamiento Nuevo Baztán

La inscripción también podrá realizarse de forma presencial o por teléfono hasta el próximo 4 de febrero. Las plazas están limitadas a 100 asistentes y deberá indicarse el disfraz con el que se asistirá a la fiesta (¡ir caracterizado es obligatorio!).

Una velada para los jóvenes

Pero no solo los mayores disfrutarán de estas fechas, el Servicio Municipal de Juventud también ha puesto en marcha una velada dirigida a los jóvenes de 12 a 17 años del municipio. Esta propuesta de ocio dirigida a los adolescentes se desarrollará el viernes 13 de febrero de 21:00 a 00:30 horas en La Casa de la Juventud y la entrada tendrá un precio de tres euros por persona. Las inscripciones serán limitadas a través de la web de juventud.

Aquellos jóvenes de 18 a 30 años interesados en participar en la fiesta pueden hacerlo como voluntarios de la organización y desarrollo.

La Fiesta de Carnaval 2026 contará con un gran juego digital por equipos en la que los participantes deberán superar diferentes pruebas utilizando un smartphone (bajo supervisión del equipo de juventud), así como un concurso de baile, una cena tipo snacks, y un sorteo de regalos. La fiesta que tendrá lugar a puerta cerrada tiene un requisito indispensable: ¡acudir disfrazado!