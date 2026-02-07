El musical que reescribe la imagen de Goya como un creador moderno y apasionado: "La mayor parte de su obra es muy luminosa"

En una mañana de tregua meteorológica tras varios días de lluvia, el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada acogió el pase gráfico y encuentro con la prensa de GOYA. La melodía de una leyenda, el nuevo musical original de Tom Vega. La cita tuvo lugar el viernes 6 de febrero, un día antes del preestreno de la obra, que se celebrará este sábado el citado espacio.

Durante la convocatoria, se presentaron tres escenas del espectáculo con escenografía, vestuario, iluminación y música en directo, ofreciendo un primer contacto con una propuesta artística que busca dibujar una versión mucho más luminosa y romántica del pintor de la que se suele tener en el imaginario colectivo. Tras la exhibición, el equipo creativo y artístico atendió a los medios para profundizar en el proceso de creación y en la mirada contemporánea que el musical propone sobre Francisco de Goya, figura central de una España marcada por la tensión entre la censura inquisitorial y la modernidad ilustrada.

Presentación de 'Goya, melodía de una leyenda', un musical original dedicado al pintor zaragozano, este viernes en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada / Daniel Gonzalez / EFE

La obra presenta a un Goya humano, contradictorio y visionario, acompañado en escena por personajes como la Duquesa de Alba, Godoy o la reina María Luisa, y guiado simbólicamente por la figura de Velázquez, que actúa como hilo conductor de su mundo interior.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA habló con Tom Vega (Gran Canaria), compositor y pianista con formación internacional en Londres, Manchester y Las Palmas. Además de crear, componer y escribir GOYA. La melodía de una leyenda, combina la creación artística con la enseñanza musical, llevando su experiencia a un musical de gran formato con partitura original que aborda la complejidad histórica de Goya desde una sensibilidad contemporánea.

"Goya fue el primer 'pintor-artista' de la historia"

P.- ¿Por qué han elegido mostrar una tan luminosa de Goya, alejada de la idea esereotípica que se tiene de él?

R.- Yo creo que, efectivamente, en España —sobre todo en España— solemos ver a Goya como un personaje oscuro, y es cierto. Pero cuando te acercas a su pintura descubres que en realidad es una persona muy luminosa. Lo oscuro son las Pinturas negras, los grabados, pero la mayor parte de su obra es muy colorida, muy bella y muy luminosa. Quería ofrecer un enfoque nuevo del genio universal, que nos ayudara a entender la figura completa del personaje y no quedarnos en un solo aspecto. Además, conecta mucho con los conflictos de la época: la luz y la oscuridad, la Ilustración y, después, la invasión francesa. Esa combinación de luz y sombra es uno de los grandes motores emocionales de la obra.

P.- ¿Cómo es su proceso de creación musical?

R.- Primero escribo la trama, porque necesito saber dónde van a ir las canciones. Escribo toda la historia y todas las escenas. Cuando la trama ya está, empiezan a aparecer los títulos de las canciones. Es curioso, porque parece magia: los personajes empiezan a cantar solos. Yo simplemente me abro a eso y empiezo a escribir, a componer, a trabajar las melodías al piano. Luego viene el trabajo de profundizar en cada personaje, porque cada uno tiene su forma de cantar, su voz propia. A partir de ahí, la música surge de manera muy natural.

Presentación de 'Goya, melodía de una leyenda', un musical original dedicado al pintor zaragozano, este viernes en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada / Daniel Gonzalez / EFE

P.- ¿En qué momento entran los actores en ese viaje?

R.- Llegan bastante más tarde. Primero están los personajes, que son los que me sirven para crear las canciones. Cuando ya tienes el guion y la partitura completos, empiezas a trabajar con los actores. Y cada nuevo elemento modifica un poco el conjunto. Hay que ajustar la partitura, sacar lo mejor de cada voz. Y como también soy el compositor, tengo libertad para cambiar cosas si es necesario. No es Los miserables, aquí se puede adaptar. Si surge una idea buena, se incorpora. Además, me gustaría destacar el trabajo del elenco. Son papeles muy difíciles, muy poliédricos, muy teatrales y muy musicales. Necesitábamos grandes actores y tenemos mucha suerte con el equipo que hemos reunido.

P.- ¿Qué otros episodios históricos veremos reflejados en la obra?

R.- Aquí todavía no se ha visto todo el peso que tiene la Inquisición. Uno de los personajes principales es el Gran Inquisidor, que representa la censura y el oscurantismo de la época, lo opuesto a la Ilustración. Eso ofrece muchísimo margen dramático y musical.

"El contrase es clave en el propio Goya, pero también entre la Ilustración y la Inquisición"

P.- El contraste parece un elemento clave del espectáculo.

R.- Totalmente. Como compositor necesito emoción y contraste. Está el contraste dentro del propio Goya, su lado oscuro y su luz; la Ilustración frente a la Inquisición. Todo eso alimenta el espectáculo.

P.- ¿Cómo se representa el lado más oscuro del personaje de Goya?

R.- A través de voces internas. Aparece primero en forma de sueños, de impulsos que van saliendo poco a poco. Según Goya madura, surge la necesidad de crear desde dentro, no solo de reproducir lo que ve. Eso lo separa de los pintores anteriores. Es el primer pintor que crea porque siente que tiene que hacerlo, no solo porque le paguen.

P.- ¿Por eso lo reivindican como "el primer artista moderno"?

R.- Exacto. Es el primer pintor-artista de la historia de la pintura. Y además es español, así que hay que estar orgullosos.

Un genio contradictorio que "es pintor de la corte" pero "crea obras que atacan a las instituciones"

P.- ¿Le ha sorprendido descubrir algo nuevo de Goya durante la documentación?

R.- Me sorprende su capacidad para albergar pensamientos totalmente contradictorios: ser pintor de la corte y, al mismo tiempo, crear obras que atacan a las instituciones; vivir una historia de amor y una profunda lucha interior. Es un hombre lleno de conflicto en una época convulsa. Y él está en el centro de todo: de la política, de la corte, de sus propias ideas. Es fascinante.

P.- ¿Hay alguna escena especialmente significativa para usted?

R.- La escena de amor que hemos visto aquí entre la Duquesa de Alba y Goya. Estoy especialmente contento con ella. En los musicales, la emoción empuja a los personajes a cantar, pero el reto es llevar al público a un lugar emocional muy concreto y ofrecer la canción exacta para ese momento. Si emoción y música están alineadas, el impacto llega de verdad.

Noticias relacionadas

El espectáculo, con texto de Ignasi Vidal y dirección de Juan José Afonso, se estrenará oficialmente el 12 de febrero en el Teatro del Soho de Málaga, iniciando después una extensa gira nacional. Pasará por la Comunidad de Madrid a finales de febrero, con funciones en Móstoles, en el Teatro del Bosque los días 26 y 27, y en San Sebastián de los Reyes, en el Teatro Adolfo Marsillach, el 28 de febrero.