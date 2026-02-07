TEMPORAL
Muere una persona al chocar contra un quitanieves en la A-1 al norte de Madrid
Esta tarde el conductor de otro quitanieves ha fallecido en un accidente en Ávila al precipitarse por una pendiente de 20 metros de desnivel en el término municipal de Villarejo del Valle
EFE
Una conductora de 35 años ha muerto este sábado al colisionar su vehículo contra una máquina quitanieves en la A-1 a su paso por la localidad madrileña de La Serna del Monte, en el norte de la Comunidad de Madrid, ha informado el 112.
El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 82 de la carretera nacional, según los servicios de emergencias.
Esta tarde el conductor de otro quitanieves ha fallecido en un accidente en Ávila. El suceso se ha producido pasadas las 16.00 horas, a la altura del kilómetro 56,600 de la N-502, en el término municipal de Villarejo del Valle, donde por causas que se están investigando una máquina quitanieves de la Red de Carreteras del Estado se ha salido de la vía y se ha precipitado por una pendiente de 20 metros de desnivel.
El vehículo, que se salió de la vía en el kilómetro 56,600, fue localizado a la altura del kilómetro 58,000, quedando el conductor de la quitanieves atrapado en el interior del habitáculo.
