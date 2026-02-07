CULTURA EN MADRID
El III Festival de Teatro Amateur llega a Soto del Real los fines de semana de febrero
Las compañías participantes proceden de distintos puntos de la Comunidad de Madrid
EP
El Centro de Arte y Turismo (CAT) de Soto del Real acogerá el Festival de Teatro Amateur del municipio a lo largo de todos los fines de semana del mes de febrero.
Arrancará este sábado a las 19:30 horas, con 'Servicio de habitaciones' de la compañía madrileña La Geranio Produce y el Ayuntamiento buscará reforzar esta iniciativa con el objetivo de acercar las artes escénicas a todos los públicos, ampliar su compromiso con la creación artística y el acceso a la cultura, y apoyar el teatro aficionado.
Las compañías participantes proceden de distintos puntos de la Comunidad de Madrid, y destacan por su trayectoria en certámenes de teatro amateur, aportando propuestas que combinan entretenimiento, reflexión y compromiso social.
Las entradas de cada función, con un precio de 5 euros, se pueden adquirir en la plataforma mutick.com o en la taquilla del CAT, media ahora antes de cada función. La programación incluye, para fomentar el acceso temprano a la cultura y las artes escénicas, una función infantil dirigida a público de entre 4 y 15 años. Será el domingo 22 de febrero, a las 12:30 horas, y tendrá un precio reducido de 3 euros.
Este domingo para todos los públicos, se representará 'La valentía' de la compañía Clap Clap Teatro. El sábado 21 de febrero la compañía Zurdos Contrariados propone la obra 'Lope de Aguirre, traidor', compuesta por nueve monólogos.
El domingo 22 de febrero habrá dos propuestas, la función infantil por la mañana, con 'Diana y la Bestia, en busca de la promesa' de Teatro Existir, y de nuevo, a las 19:30 horas, 'El sótano de las ironías' de la compañía alcobendense Lo Más Crudo Teatro.
Para finalizar el festival, el sábado 28 de febrero, la compañía Musicales 3C, de Tres Cantos, propone la comedia musical 'Seis. El musical' que revive la historia de las esposas de Enrique VIII.
