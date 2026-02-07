Madrid reactiva los avisos diarios de polen invernal: así puedes suscribirte gratis

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha su servicio público de información diaria sobre el polen invernal presente en la atmósfera de la región, que estará operativo hasta el próximo 30 de junio. El sistema ofrece predicciones y alertas dirigidas especialmente a las personas alérgicas, con datos actualizados de los niveles registrados en distintos puntos del territorio.

Los boletines de predicción, que recogen los volúmenes detectados en la zona de influencia de las estaciones de control, pueden recibirse gratuitamente por correo electrónico o por SMS, previa suscripción a través de internet. Además, es posible acceder a alertas de previsión de niveles altos enviando el mensaje ALTAPOLEN al teléfono 217035.

Los avisos también se difunden en situaciones de mayor afectación a través de las cuentas institucionales de la red social X (@SaludMadrid y @ComunidadMadrid).

Una red pionera en España

La Red Palinológica de la Comunidad de Madrid (Palinocam) fue creada en 1994 y es pionera en España. Actualiza de lunes a viernes los datos correspondientes a la jornada anterior e incluye a diario los valores esperados de los tipos de polen más alergénicos para las siguientes 48 horas, diferenciados por zonas geográficas.

La monitorización se realiza mediante un muestreo ininterrumpido del aire durante los 365 días del año. Para ello, la red cuenta con captadores volumétricos instalados en azoteas de edificios y distribuidos en seis municipios: Alcobendas, Aranjuez, Collado Villalba, Coslada y Getafe, además de las zonas de Arganzuela, Ciudad Universitaria y Barrio de Salamanca, en Madrid capital.

Las partículas recogidas se depositan sobre una superficie adhesiva que se recopila manualmente a diario y se analiza posteriormente en laboratorio mediante microscopio óptico.

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad coordina este sistema de vigilancia, mientras que la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense ejerce la dirección científico-técnica, en el marco del Comité de Expertos de la Red Palinológica de la Comunidad de Madrid.

El polen más habitual en invierno

Durante el invierno, el polen de la familia de las cupresáceas es el más frecuente en la atmósfera y prácticamente el único que provoca alergias en esta estación. Incluye diversas especies de árboles y arbustos, entre ellas las arizónicas, muy utilizadas como setos en jardines de algunas urbanizaciones.

Consejos para personas alérgicas

Las concentraciones de polen suelen ser más elevadas a primera hora de la mañana y a última de la tarde, y pueden aumentar bruscamente en días de vientos fuertes o tormentas primaverales con alto contenido eléctrico. Las autoridades sanitarias recomiendan que las personas alérgicas conozcan el tipo de polen que les provoca reacción, los periodos de polinización y los niveles presentes en el aire, así como seguir la medicación prescrita por su facultativo.

También se aconseja evitar el contacto del polen con las mucosas de boca, nariz y ojos, utilizando gafas de sol y mascarillas, y lavándose con frecuencia con agua fresca o suero fisiológico. La Comunidad de Madrid recuerda que algunos antihistamínicos pueden provocar somnolencia y disminuir la atención, algo a tener en cuenta al conducir o realizar actividades que requieran concentración.

Entre las recomendaciones prácticas figuran viajar en coche con las ventanillas cerradas, evitar desplazamientos en moto o bicicleta cuando sea posible, limpiar los domicilios con aspirador y bayetas húmedas, y utilizar filtros de polen en los sistemas de aire acondicionado de viviendas y vehículos.