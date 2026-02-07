No sólo hay sillas bonitas: el Madrid Design Festival trae ideas del futuro que podrían cambiar el mundo (y tu casa)

Madrid vuelve a ponerse en modo diseño. La novena edición de Madrid Design Festival, organizada por La Fábrica, se celebrará hasta marzo de 2026, con la ciudad como escaparate de un programa que reivindica el diseño como herramienta para intervenir en la industria, la artesanía, la innovación y la vida cotidiana. Bajo el lema Rediseñar el mundo, la cita reordena su relato en cuatro ideas: responsabilidad (responder a necesidades reales), trascendencia (dejar huella), impacto (transformar economías y estructuras sociales) y transmisión (conectar generaciones y mantener vivos los saberes). La edición, además, amplía el foco hacia el biodiseño, la biotecnología, la economía circular y las prácticas comunitarias.

En este marco aparecen los nombres clave de esta convocatoria: Patricia Urquiola, Héctor Serrano, André Ricard, Luca Nichetto, Sebastian Bergne, Kavita Parmar y Loumi Le Floc’h, entre otros, junto a estudios y perfiles que trabajan en la frontera entre innovación, artesanía y territorio. “El diseño es parte de la naturaleza de Madrid”, asegura Álvaro Matías, su director, mientras insiste en el papel de Madrid como nodo creativo internacional.

_2B Space To Be presenta 'Peso y presencia', una exposición colectiva comisariada por Yaiza Camacho. / CEDIDA

La gran novedad la protagoniza FORMA Design Fair, la primera feria española dedicada al diseño de colección, que tendrá lugar del 4 al 8 de marzo. Comisariada por Antonio Luna y Emerio Arena, plantea un espacio profesional para reforzar el valor económico del sector y conectar a diseñadores, estudios, marcas y galerías, con un programa paralelo llamado (Per)FORMA.

El proyectoTrapitos reunirá una selección de marcas y artistas emergentes. / CEDIDA

En el terreno expositivo, el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa concentrará del 5 de febrero al 3 de mayo tres ejes fuertes. El primero, André Ricard. Diseño en uso, repasa más de seis décadas de trayectoria del diseñador industrial (del cenicero Copenhague a la antorcha olímpica de Barcelona 92) y su influencia en la cultura material española. El segundo eje mira al sur con Manifiesto Mediterráneo, una colectiva que propone un recorrido por memoria, materia y paisaje del Mediterráneo desde la investigación material y el diseño autoeditado. Y el tercero abre una ventana internacional con Guatemala como país invitado, a través de una exposición dedicada al diseño textil contemporáneo (huipiles y técnicas como telar de cintura, brocado o bordado) concebida por Idonika.

Interiorismo y gastronomía

"A lo largo de estos años, en Madrid Design Festival nos hemos volcado en mostrar lo mejor del diseño internacional, reivindicando el lugar de nuestro país en el mapa y proyectando la riqueza de un ecosistema creativo único que está rediseñando, de manera permanente, desde múltiples perspectivas, una ciudad formidable", añade Matías. El pulso más participativo se concentra en Fiesta Design, del 12 al 22 de febrero en la Institución Libre de Enseñanza, con instalaciones, talleres y presentaciones para todos los públicos: desde la transmisión de oficios y el relevo generacional hasta intervenciones que convierten materiales y procesos (ruido del neumático, madera, comunicación visual o deporte) en experiencias espaciales. Las escuelas también ganan protagonismo con proyectos de IED Madrid, CEU, UDIT y acciones que cruzan diseño con moda, interiorismo y gastronomía.

Una de las estancias de 'Nike. Diseño en movimiento'. / CEDIDA

A este mapa se suman los programas que vertebran el ecosistema MDF: Madrid Design PRO como punto de encuentro profesional, los MDF Awards (este año para Rossana Orlandi, Konstantin Grcic y Juli Capella), Diseñoesfera como bloque de colaboración entre instituciones y empresa, el eje Alianza por la Lana, el Premio MINI de Diseño (fallo el 19 de febrero), la exposición NIke. Diseño en movimiento en TeamLabs y Madrid Diseña, que despliega la ciudad con casi 300 espacios y suma Chamberí como nuevo barrio del diseño, además de incorporar sedes como Infinito Delicias.

162 actividades

La programación se completa con visitas guiadas, proyecciones, encuentros con autores y actividades educativas en instituciones como CaixaForum, la Filmoteca Española, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Romanticismo, la Escuela SUR del Círculo de Bellas Artes y el Ateneo de Madrid. Las universidades tienen también un papel fundamental, con acciones específicas de centros ya presentes en FIesta Design como San Pablo CEU, la Universidad Europea, IE University. Además de los programas Walk and Talk de UDIT y la Universidad Nebrija, que ofrecerá talleres centrados en ilustración de moda y escenarios inmersivos de realidad virtual.

Piezas diseñadas por Gustaf Nordenskiöld, que suele trabajar con arcilla, porcelana y vidrio. / CEDIDA

En cifras, MDF26 reúne 59 instituciones y marcas, 55 exposiciones e instalaciones, 162 actividades y 813 profesionales: un programa más concentrado en lo esencial —feria, grandes exposiciones, participación ciudadana y red profesional— que refuerza el mensaje de esta edición: “rediseñar el mundo” como práctica compartida entre creadores, industria, instituciones y públicos.