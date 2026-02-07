Más Madrid denuncia el uso de equipos del 12 de Octubre para esterilizar material de un hospital privado

Más Madrid ha denunciado el uso de recursos públicos del Hospital 12 de Octubre para la esterilización de material quirúrgico procedente de un centro privado, un hecho que la formación califica de “piratería”. La diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Marta Carmona, ha instado a la Consejería de Sanidad a sancionar a la empresa adjudicataria del servicio de esterilización del hospital por este uso indebido de los equipos públicos.

El Hospital 12 de Octubre informó este viernes, a través de un comunicado, de que ha tenido conocimiento de un “posible uso” de los equipos de su Unidad Central de Esterilización por parte de la empresa concesionaria para fines no comunicados previamente al centro. Según el hospital, este uso se habría producido sin que la dirección del complejo público tuviera constancia previa.

En declaraciones a la agencia EFE, Carmona ha subrayado que la Comunidad de Madrid ha reconocido que se ha esterilizado material de clínicas privadas con recursos de la sanidad pública, tras la denuncia realizada por Más Madrid. La parlamentaria ha recordado que los trabajadores ya habían trasladado esta situación a la Consejería de Sanidad, sin obtener respuesta, y ha defendido que su grupo ha servido de altavoz para sacar a la luz lo ocurrido.

A juicio de Carmona, “no se trata solo de que la empresa Croma Gio.Batta haya decidido hacer piratería con recursos públicos, sino de que la Comunidad de Madrid no ha vigilado de forma suficiente”. En este sentido, ha vuelto a cargar contra la externalización de servicios sanitarios y ha defendido que deberían eliminarse, al considerar que “quien nunca va a hacer piratería es el propio Servicio Madrileño de Salud y la sanidad pública”. “Basta ya de despiezar y vender a trozos nuestra sanidad pública”, ha reclamado.

Por su parte, el Hospital 12 de Octubre ha explicado que ha revisado la actividad de la empresa adjudicataria desde el inicio del contrato, en noviembre de 2024, hasta la actualidad. En ese análisis, ha constatado que, debido a “incidencias no previstas o contingencias”, se ha esterilizado instrumental quirúrgico tanto de otros hospitales públicos del Sermas como de un hospital privado utilizando los equipos gestionados por la empresa.

Según la nota de prensa del centro, de los más de 330.000 paquetes y cajas de instrumental quirúrgico esterilizados en 2025 para el Hospital 12 de Octubre, alrededor de 200 correspondieron a material de un hospital privado, lo que representa menos del 0,07 % del total.

Noticias relacionadas

Carmona ya denunció este pasado lunes en la Comisión de Sanidad el uso de equipos de la Unidad Central de Esterilización del 12 de Octubre para desinfectar material quirúrgico de centros de Sanitas, una acusación que la Consejería de Sanidad negó en ese momento.