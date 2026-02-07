Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado las obras de la tercera fase de rehabilitación del parque de Las Cruces, perteneciente a los distritos de Carabanchel y Latina, con un presupuesto de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de diez meses.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la fase III se suma a las fases I y II, ya finalizadas en 2023 y 2024, respectivamente, que representaron una inversión conjunta de 2,1 millones de euros (4 millones en total) y permitieron la plantación de 268 árboles y más de 24.000 arbustos.

Estos trabajos forman parte de la estrategia integral del Gobierno municipal para la mejora y conservación de las zonas verdes de la ciudad que, desde el año 2019, cuenta con una inversión de más de 109 millones de euros distribuidos en 126 proyectos, de los cuales 112 ya se han completado.

Ámbito de actuación de la fase III

Mientras que las fases I y II se desarrollaron mayoritariamente en el distrito de Carabanchel, la fase III actuará también en el distrito de Latina, completando y equilibrando la intervención en el conjunto del parque.

Esta nueva etapa se enfocará fundamentalmente en enlazar el carril bici existente en el parque, que discurre paralelo a la avenida de los Poblados, con el carril bici de la calle Joaquín Turina, actualmente interrumpido en el acceso al parque.

Asimismo, se llevará a cabo la remodelación de determinados accesos, especialmente en la zona del aparcamiento situado junto a la gasolinera de Aluche, donde se adecuarán a la normativa vigente las escaleras y la rampa existentes.

El proyecto incluye también el acondicionamiento de la zona correspondiente al trazado de la línea soterrada de alta tensión, respetando en todo momento las restricciones de seguridad que impone esta infraestructura, así como la mejora de la jardinería, la red de riego y el drenaje, la pavimentación de caminos y zonas estanciales.

Nuevos equipamientos y espacios de uso ciudadano

Esta etapa de las obras incorporará una nueva área canina delimitada y equipada con elementos específicos para el ejercicio de las mascotas, un circuito completo de elementos biosaludables destinado al ejercicio al aire libre para personas mayores, dos pistas de petanca, un área infantil con juegos inclusivos que contará con una tirolina y un rocódromo compuesto por tres elementos de fibra de vidrio con una altura de 2.40 metros.

Asimismo, se construirá un área de entrenamiento al aire libre con distintos equipos para la realización de ejercicios de fuerza, de cara a "ampliar la oferta de actividad física en el parque y fomentar hábitos de vida saludables para personas de todas las edades".

Accesibilidad y movilidad

En cuanto a las mejoras de accesibilidad, se han proyectado itinerarios y accesos al parque con caminos y zonas estanciales pavimentados conforme a la normativa vigente, incorporando pavimento táctil en los puntos que corresponde.

Asimismo, se instalarán dobles pasamanos en las escaleras y rampas acondicionadas y rejillas longitudinales. Todos los caminos principales del parque estarán alumbrados y tanto el área infantil como la destinada a personas mayores serán plenamente accesibles.

Confort climático y mejora paisajística

El proyecto incrementará de forma significativa las zonas de sombra del parque, tanto mediante la conservación del arbolado existente como a través de nuevas plantaciones. En total, se plantarán 70 nuevos árboles y 5.686 arbustos, distribuidos en distintos sectores del parque.

Para el diseño y la elección de las especies, se han aplicado criterios de sostenibilidad y adaptación a las condiciones climáticas de Madrid, seleccionando especies de bajas necesidades hídricas y densidades de plantación adecuadas para garantizar su correcto desarrollo. De esta manera, en las nuevas zonas arbustivas se aportará una capa de acolchado o mantillo para mejorar la conservación de la humedad del suelo y reducir la aparición de vegetación no deseada.

El diseño de las plantaciones ha tenido en cuenta las perspectivas visuales desde los principales accesos y ejes viarios, así como criterios de visibilidad, porte y floración, con el objetivo de "aportar colorido, riqueza paisajística, seguridad y calidad ambiental" al conjunto del parque.

Mobiliario urbano y alumbrado

La fase III incluirá la instalación de diverso mobiliario urbano, entre el que se encuentran bancos con estructura de acero y asiento y respaldo de madera o material reciclado, mesas de picnic, aparcabicicletas y talanqueras de madera en el entorno del estanque.

La actuación completará el alumbrado existente en el parque con luminarias led en el nuevo carril bici, en los caminos principales y en las nuevas áreas estanciales, cumpliendo los niveles de iluminación y de eficiencia energética.

Además, todas las plantaciones arbustivas proyectadas han sido planteadas con especies de porte bajo, evitando la creación de zonas ocultas u oscuras y reforzando la percepción de seguridad de los usuarios.