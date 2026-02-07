Madrid arranca las obras del nuevo Museo Picasso en Buitrago: 3,5 millones de euros y 15 meses de plazo

La Comunidad de Madrid ha iniciado las obras del nuevo Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, un proyecto que supondrá el traslado del actual espacio expositivo a otro edificio de la misma plaza y que cuenta con una inversión de 3,5 millones de euros. La actuación, financiada a través del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26, tiene un plazo de ejecución de 15 meses.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, han visitado este sábado el inicio de los trabajos. García Martín ha subrayado que "el nuevo espacio pretende ayudar al desarrollo de esta región y es una de las once grandes inversiones supramunicipales que desde el Ejecutivo autonómico se va a acometer en la Sierra Norte de Madrid".

El responsable regional ha destacado además que "estamos destinando más recursos que nunca para que cualquier rincón de la Comunidad sea un lugar atractivo para vivir, para formar una familia, para trabajar, para emprender, para estudiar o para visitar".

Por su parte, De Paco Serrano ha recordado que el museo "tiene su origen en la entrañable amistad que compartieron Pablo Picasso y Eugenio Arias", a quien el pintor regaló una colección de dibujos, estampas y cerámicas. Ese legado permitió crear el primer museo inaugurado por la Comunidad de Madrid, abierto al público el 5 de marzo de 1985. "Convertir un espacio museístico creado en el siglo XX en uno del siglo XXI al servicio de la sociedad supone un magnífico desafío", ha señalado.

El nuevo Museo Picasso se ubicará en una casona protegida por su esgrafiado segoviano, una técnica decorativa de origen mudéjar. El edificio contará con 400 metros cuadrados de superficie útil distribuidos en dos plantas y una pequeña entreplanta destinada a instalaciones.

El espacio albergará la colección que Pablo Picasso legó a su peluquero y vecino de Buitrago del Lozoya, Eugenio Arias, quien la donó posteriormente a la antigua Diputación de Madrid con la condición de que permaneciera expuesta en el municipio. El conjunto está formado por 75 obras, entre dibujos, piezas gráficas, cerámicas, un pirograbado, un cagafierro, libros dedicados por el artista a su barbero, carteles de exposiciones y ocho objetos cerámicos procedentes de otro lote.

Además, el museo acogerá obras no realizadas por Picasso que forman parte del legado de Arias, como fotografías de André Villers y un busto del pintor realizado por Francisco Aguilar.

Actuaciones supramunicipales

El nuevo Museo Picasso se enmarca en las 30 actuaciones supramunicipales impulsadas por el Ejecutivo autonómico a través del PIR 2022/26, que suponen una inversión global de 120 millones de euros.

Según los datos del Gobierno regional, estos proyectos beneficiarán de forma directa a 128 municipios madrileños —el 70% del total—, donde residen cerca de dos millones de personas. De ellos, 115 cuentan con menos de 20.000 habitantes.