Madrid analiza sus infraestructuras locales: el 87 % está en buen estado y ve necesario potenciarlas en el suroeste

La Comunidad de Madrid ha analizado sus infraestructuras locales y ha comprobado que el 87 % de ellas se encuentren en buen estado, ve necesario potenciarlas en la zona suroeste de la región y destaca que es más relevante potenciar estos equipamientos en municipios pequeños y medianos de hasta 5.000 habitantes.

Así lo ha señalado esta semana el director general de Reequilibrio Territorial, Javier Carazo Gil, en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Asamblea de Madrid, donde ha dado cuenta de la última Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales realizada por el Gobierno regional.

En concreto, se han analizado los 155 municipios madrileños de menos de 50.000 habitantes en un estudio que muestra datos "muy positivos" ya que no detectan "desequilibrios destacados" en equipamientos e infraestructuras a nivel general, con el dato positivo de que el 87 % se encuentran en un estado de buena calidad.

"Donde más hay es en la Sierra Norte, lo que viene a ratificar lo que venimos diciendo siempre, que tenemos que tener mismos servicios y infraestructuras y hay que darlo a todos los municipios", ha resaltado Carazo, a la vez que ha subrayado que se deben potenciar los equipamientos especialmente en la zona suroeste.

En infraestructuras, ha destacado que a nivel general también es positivo, con un 80 % de ellas también en buen estado, si bien detectan que hay que potenciar el alumbrado y el viario público.

En su intervención, ha aprovechado para destacar algunas de las actuaciones impulsadas por el Gobierno regional como es el Plan de Carreteras o Pueblos con vida, medidas que son "objetivas" y están van enfocadas "a lo que es necesario".

Por su parte, el diputado de Más Madrid Juan Ignacio Varela-Portas ha subrayado que según la memoria del 2024 el 74 % de las infraestructuras viarias de municipios de entre 2.500 y 5.000 habitantes no estaban "en buen estado" y requerían de intervención y ha pedido información sobre si se está elaborando algún plan al respecto, aludiendo en especial a San Fernando de Henares, que tiene "sus infraestructuras en un estado realmente penoso, después de todo lo sucedido con la Línea 7B del Metro".

"Los municipios de menor tamaño concentran sistemáticamente mayores déficits en infraestructuras básicas. ¿Se está utilizando esta información como criterio prioritario y objetivo para orientar la inversión pública y corregir estas desigualdades territoriales?, ha preguntado, a la vez que ha pedido documentos que permitan a la ciudadanía y a los propios municipios tener "una visión de conjunto" de la situación real de la Comunidad de Madrid.