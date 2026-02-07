TRANSPORTE
Una incidencia técnica obliga a detener un AVE A Coruña-Madrid durante su trayecto
Esta detención se ha producido durante el tercer día consecutivo en el que Renfe ha suspendido la circulación de todos los trenes con origen o destino Vigo
Madrid
Una incidencia técnica, sobre la que Renfe no ha dado más detalles, ha obligado a detener un AVE que estaba programado para salir de A Coruña a las 07:15 horas y tenía prevista su llegada a Madrid a las 11:05 horas.
Cerca de las 10.00 horas de este sábado, la operadora informó en 'X', en respuesta a una usuaria que reportó un retraso de más de una hora, que el tren 04364 se encontraba detenido por un motivo técnico. "Estamos trabajando para recuperar el servicio lo antes posible", indicó.
Esta detención se ha producido durante el tercer día consecutivo en el que Renfe ha suspendido la circulación de todos los trenes con origen o destino Vigo, lo que afecta a las conexiones con Santiago de Compostela y Ourense.
