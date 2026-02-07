Un incendio en una vivienda de Latina deja 13 atendidos, dos de ellos graves por inhalación de humo.

Un incendio declarado en una vivienda situada en la planta baja de un edificio de la calle Cartaya, en el distrito madrileño de Latina, ha dejado este sábado 13 personas atendidas por los servicios sanitarios, dos de ellas en estado grave por síndrome de inhalación de humos.

Según ha informado Emergencias Madrid, a través de X, el fuego se declaró en una vivienda situada en la planta baja de un edificio residencial ubicado en el distrito de Latina. Las llamas rompieron por la fachada trasera del inmueble y una densa columna de humo se propagó rápidamente por la caja de la escalera, dificultando la evacuación.

Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid intervinieron para extinguir el incendio y rescatar a varios vecinos que habían quedado atrapados en las plantas superiores debido a la acumulación de humo.

Noticias relacionadas

Por su parte, sanitarios de Samur-Protección Civil atendieron a un total de 13 personas afectadas. Dos de ellas fueron trasladadas en estado grave con diagnóstico de síndrome de inhalación de humos, mientras que el resto presentaba síntomas de carácter leve. La intervención concluyó con la extinción completa del incendio y la ventilación del edificio. Las causas del fuego no han sido detalladas.