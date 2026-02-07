SUCESO EN MADRID
Un incendio en una vivienda de Latina deja 13 atendidos, dos de ellos graves por inhalación de humo
El fuego, originado en un piso bajo de la calle Cartaya, obligó a rescatar a varios vecinos de plantas superiores
Un incendio declarado en una vivienda situada en la planta baja de un edificio de la calle Cartaya, en el distrito madrileño de Latina, ha dejado este sábado 13 personas atendidas por los servicios sanitarios, dos de ellas en estado grave por síndrome de inhalación de humos.
Según ha informado Emergencias Madrid, a través de X, el fuego se declaró en una vivienda situada en la planta baja de un edificio residencial ubicado en el distrito de Latina. Las llamas rompieron por la fachada trasera del inmueble y una densa columna de humo se propagó rápidamente por la caja de la escalera, dificultando la evacuación.
Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid intervinieron para extinguir el incendio y rescatar a varios vecinos que habían quedado atrapados en las plantas superiores debido a la acumulación de humo.
Por su parte, sanitarios de Samur-Protección Civil atendieron a un total de 13 personas afectadas. Dos de ellas fueron trasladadas en estado grave con diagnóstico de síndrome de inhalación de humos, mientras que el resto presentaba síntomas de carácter leve. La intervención concluyó con la extinción completa del incendio y la ventilación del edificio. Las causas del fuego no han sido detalladas.
- Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
- Esta es la hora en la que nevará este sábado en Madrid, según la Aemet
- Las demoliciones de Campamento avanzan al 'doble' de ritmo: 'Hemos derribado ya seis edificios, cuando teníamos previsto tres
- Huelga de Cercanías: fechas, horarios, servicios mínimos y cómo afectará a los viajeros de Alcalá de Henares
- La huelga de trenes pone en peligro la movilidad en la Comunidad de Madrid: fechas y servicios alternativos al paro de los maquinistas
- El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones
- Mañana de problemas en Metro Madrid: recuperada la línea 6 tras casi tres horas de problemas entre Laguna y Plaza Elíptica
- La Aemet activa el aviso amarillo por nevadas en casi toda la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas este sábado con la llegada de la borrasca Marta