LALIGA | RAYO - OVIEDO (14H)
Final anticipada por la permanencia en Vallecas
Lo que más está lastrando a los vallecanos es la falta de gol. Solo ha sido capaz de marcar 18, un número que solo empeora el colista, el Real Oviedo (12), y el Getafe (16), al filo del descenso
EFE
El Rayo, antepenúltimo de la clasificación con 22 puntos, y el Real Oviedo, colista con 16, se citan en Vallecas en un duelo trascendental por la permanencia con ambos equipos en un delicado momento y con la obligación de ganar para no complicarse aún más ante un rival directo por la salvación.
El equipo vallecano llega al partido en el peor momento de la temporada. Solo ha logrado una victoria en los últimos doce partidos y ha sumado ocho puntos de 36 posibles, un pobre bagaje que le ha ido relegando en la clasificación hasta meterse de lleno en el descenso.
Vallecas ya no es el fortín de otras temporadas. De los treinta puntos en juego, el equipo solo ha sido capaz de retener doce en casa, una cifra que aún se empeora como visitante, con solo diez puntos de 36 posibles.
Lo que más está lastrando al Rayo es la falta de gol. Solo ha sido capaz de marcar 18, un número que solo empeora el colista, el Real Oviedo (12), y el Getafe (16), al filo del descenso.
Para este partido, Iñigo Pérez cuenta con dos bajas importantes, ambas por sanción. Una del lateral izquierdo Pep Chavarría, al que sustituirá el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino, y la otra el centrocampista senegalés Pathé Ciss, que será reemplazado por Oscar Valentín.
Esas serán probablemente las dos únicas novedades en el Rayo, que podría tener como máxima referencia ofensiva una vez más a Jorge de Frutos, esperando en el banquilo los dos delanteros centros puros de la plantilla, Sergio Camello y el brasileño Alemao.
Enfrente está el Real Oviedo, que la semana pasada ganó al Girona y rompió una racha de cuatro meses sin conseguir el triunfo. El objetivo, ahora, es recortar distancias con el Rayo para ilusionarse con la permanencia ante un rival al que con un triunfo visitante le ganarían la diferencia de goles.
Guillermo Almada cuenta únicamente con dos bajas por lesión, la del lateral izquierdo Rahim y la del centrocampista Ovie Ejaria, y recupera al central Eric Bailly, que se perdió los últimos cuatro partidos debido a un esguince de tobillo después de ser titular en los dos primeros encuentros del técnico uruguayo.
Todo apunta a que Almada repetirá el once de la pasada jornada, con Nacho Vidal en el lateral derecho, para prolongar lo visto ante el Girona, cuando se vio que el equipo ganó en recursos con la llegada del argentino Thiago Fernández y con la vuelta de Santi Cazorla a los planes de Almada.
Aunque el Rayo no ha enviado entradas de visitante a la capital del Principado, se espera un gran número de oviedistas en las gradas de Vallecas.
El partido se disputará sobre un césped totalmente nuevo. Tras un tratamiento conservador que no funcionó en las zonas de las áreas y los laterales, tras la derrota de la última jornada frente a Osasuna el pasado 24 de enero, la directiva del Rayo tomó una decisión drástica, la de renovar por completo el estado del césped.
- Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
- Miguel Ángel Rodríguez, sobre Begoña Gómez: 'Tiene que entregar el pasaporte a la Policía y no podrá salir de España
- Una noche dentro de las obras que convertirán la Línea 6 en el Metro del futuro: 'Tiene mucho mérito abrir cada mañana
- Mañana de caos para llegar a la T4 del aeropuerto de Barajas por la rotura de una tubería: cortes en la línea 8 de Metro y la M-14
- Así es la casa de campo que tiene Leiva en la frontera de Toledo y Madrid: 800 metros cuadrados con vistas al río y huerta privada
- Las demoliciones de Campamento avanzan al 'doble' de ritmo: 'Hemos derribado ya seis edificios, cuando teníamos previsto tres
- Te curas, pero no vuelves a ser la misma': la historia de tres madrileñas a las que el cáncer llegó muy pronto
- La huelga de trenes pone en peligro la movilidad en la Comunidad de Madrid: fechas y servicios alternativos al paro de los maquinistas