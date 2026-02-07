Final anticipada por la permanencia en Vallecas

El Rayo, antepenúltimo de la clasificación con 22 puntos, y el Real Oviedo, colista con 16, se citan en Vallecas en un duelo trascendental por la permanencia con ambos equipos en un delicado momento y con la obligación de ganar para no complicarse aún más ante un rival directo por la salvación.

El equipo vallecano llega al partido en el peor momento de la temporada. Solo ha logrado una victoria en los últimos doce partidos y ha sumado ocho puntos de 36 posibles, un pobre bagaje que le ha ido relegando en la clasificación hasta meterse de lleno en el descenso.

Vallecas ya no es el fortín de otras temporadas. De los treinta puntos en juego, el equipo solo ha sido capaz de retener doce en casa, una cifra que aún se empeora como visitante, con solo diez puntos de 36 posibles.

Lo que más está lastrando al Rayo es la falta de gol. Solo ha sido capaz de marcar 18, un número que solo empeora el colista, el Real Oviedo (12), y el Getafe (16), al filo del descenso.

Para este partido, Iñigo Pérez cuenta con dos bajas importantes, ambas por sanción. Una del lateral izquierdo Pep Chavarría, al que sustituirá el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino, y la otra el centrocampista senegalés Pathé Ciss, que será reemplazado por Oscar Valentín.

Esas serán probablemente las dos únicas novedades en el Rayo, que podría tener como máxima referencia ofensiva una vez más a Jorge de Frutos, esperando en el banquilo los dos delanteros centros puros de la plantilla, Sergio Camello y el brasileño Alemao.

Enfrente está el Real Oviedo, que la semana pasada ganó al Girona y rompió una racha de cuatro meses sin conseguir el triunfo. El objetivo, ahora, es recortar distancias con el Rayo para ilusionarse con la permanencia ante un rival al que con un triunfo visitante le ganarían la diferencia de goles.

Guillermo Almada cuenta únicamente con dos bajas por lesión, la del lateral izquierdo Rahim y la del centrocampista Ovie Ejaria, y recupera al central Eric Bailly, que se perdió los últimos cuatro partidos debido a un esguince de tobillo después de ser titular en los dos primeros encuentros del técnico uruguayo.

Todo apunta a que Almada repetirá el once de la pasada jornada, con Nacho Vidal en el lateral derecho, para prolongar lo visto ante el Girona, cuando se vio que el equipo ganó en recursos con la llegada del argentino Thiago Fernández y con la vuelta de Santi Cazorla a los planes de Almada.

Aunque el Rayo no ha enviado entradas de visitante a la capital del Principado, se espera un gran número de oviedistas en las gradas de Vallecas.

El partido se disputará sobre un césped totalmente nuevo. Tras un tratamiento conservador que no funcionó en las zonas de las áreas y los laterales, tras la derrota de la última jornada frente a Osasuna el pasado 24 de enero, la directiva del Rayo tomó una decisión drástica, la de renovar por completo el estado del césped.