SUCESO
Extinguido un incendio en una nave de maderas en Fuenlabrada
No se han registrado heridos ya que no había nadie en la nave, cuyo interior ha quedado calcinado
EFE
Madrid
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido este sábado un incendio en una nave de maderas de 100 de metros cuadrados en Fuenlabrada.
Según han informado a EFE fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, hasta el lugar se han desplazado 8 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid tras recibir el aviso a las 14:08 horas.
En el suceso, originado en la calle Atienza 9, no se han registrado heridos ya que no había nadie en la nave, cuyo interior ha quedado calcinado.
Tras extinguir el incendio, los Bomberos de la Comunidad de Madrid se han retirado del lugar entorno a las 17:00 horas.
