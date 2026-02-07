El escritor Alejandro M. Gallo sitúa a Vallecas como símbolo de resistencia frente a las tecnooligarquías en 'Vallekas 2084'

El escritor y filósofo Alejandro M. Gallo (Astorga, León) sitúa a Vallecas como emblema de resistencia frente a un mundo dominado por el poder de las tecnooligarquías en su última novela, 'Vallekas 2084', una distopía que nace de "todas las tendencias políticas, económicas y sociales" que, a su juicio, rigen el mundo en la actualidad.

"Más que cómo veo yo Vallecas en el año 2084, la novela habla de cómo veo yo el mundo en el 2084 si esas tendencias triunfan", ha explicado el autor en una entrevista con Europa Press, en la que ha subrayado que su intención es que la obra funcione como advertencia. "Espero que la novela sirva de vacuna para que no llegue nunca esa situación", ha afirmado.

Gallo, que ha vivido en este distrito madrileño, ha sido el encargado de inaugurar la cuarta edición del festival de novela negra y social de Vallecas, Vallekas Negra, que ha convertido una vez más a esta zona en el epicentro del crimen literario, reuniendo hasta este domingo a más de 20 autores del género 'noir'.

En el universo que describe 'Vallekas 2084', la multinacional Coumenn Corporation controla los destinos de la humanidad en una nueva era denominada New Reality, caracterizada por el aumento de la pobreza, las pandemias y el calentamiento global. En ese contexto, las élites levantan ciudades amuralladas y buscan perpetuarse mediante la experimentación con seres humanos. "Las grandes élites tecnológicas están invirtiendo dinero en buscar la vida eterna. Ya lo tienen todo, dominan el mundo, ahora solo les queda perpetuarse", ha señalado Gallo.

Frente a ese escenario, la novela presenta a Vallecas como un estado independiente que se opone a ese orden global. "Vallecas es el único territorio que lucha contra ese mundo que nos llega, como si fuera la pequeña Galia de Astérix y Obélix frente a la invasión romana", ha explicado durante la entrevista.

El escritor ha puesto el foco también en la desinformación como herramienta central de control social, citando una reflexión del autor Philip K. Dick de 1968. "Si se lanza muchísima desinformación, se puede alejar a los sujetos de la realidad, incluso a quienes la lanzan, y eso es exactamente lo que está ocurriendo", ha afirmado, advirtiendo de que "se está destruyendo la subjetividad del individuo y sustituyéndola por una identidad impuesta desde fuera".

Del mismo modo, ha expresado su preocupación por el uso de la tecnología y la inteligencia artificial sin control. Para el autor, hay que tener "un control social sobre estos avances o quedarán en manos de un control individual". Llegados a este punto, añade, "estaremos caminando hacia una dictadura".

En este contexto, Gallo ha defendido el papel de la novela negra social como un género vinculado directamente a la realidad: "Es realista, muestra las cosas tal y como ocurren, y si no te gusta, cambia la realidad".