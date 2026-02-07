El consumo navideño en la capital alcanzó su pico el 23 de diciembre con 130 millones de euros, lejos de los 18 del 25

El consumo navideño en la capital alcanzó su pico el 23 de diciembre, cuando se registró un gasto de 130 millones de euros, muy lejos de los apenas 18 del día de Navidad, el 25.

Otros días fuertes en gasto fueron el viernes 28 de noviembre (127,3 millones de euros), el martes 30 de diciembre (122,5 millones) y el viernes y sábado 19 y 20 de diciembre (116,7 y 117,6 respectivamente).

Es información extraída de un informe elaborado por el área de Economía, Innovación y Hacienda, con Engracia Hidalgo al frente, a partir de información estadística de datos anonimizados tras haber sido sometidos a un proceso de agregación de una parte de las transacciones con tarjetas emitidas por una de las principales entidades bancarias de España en terminales de punto de venta, proporcionados por Geoblink (MyTraffic).

Analizando el comportamiento del gasto en los distintos días de la campaña de Navidad --desde el encendido de luces el 22 de noviembre hasta el 6 de enero-- tendió a crecer de forma progresiva en los días laborables hasta alcanzar un máximo los viernes y sábados, para caer fuertemente los domingos.

También se observa una notable caída del gasto en los festivos del periodo analizado: los días del puente de diciembre (6 de diciembre, Día de la Constitución, y día 8, correspondiente a la Inmaculada) y, especialmente, los días 25 de diciembre, 1 de enero y el mismo Día de Reyes (6 de enero). Igualmente registraron descensos notables de gasto los días 24 y 31 de diciembre.

Gasto medio diario de 89 millones

La capital registró un gasto medio diario de 89,3 millones de euros durante el periodo de la campaña navideña, para alcanzar un total estimado de 4.109,4 millones. El valor del ticket medio alcanzó los 25 euros.

Las categorías con mayor peso en el total del gasto fueron la alimentación (28 %), la restauración (22 %) y moda calzado y complementos (8,7 %), que entre las tres suman prácticamente el 60 %.

Por procedencia resalta el peso de los residentes en la ciudad de Madrid de manera destacada, con un 64,7 % de las compras. Las compras de los habitantes del resto de la Comunidad de Madrid representaron un 15,3 % del gasto total mientras que los demás visitantes nacionales y extranjeros aportaron un 15,2 y un 4,8 % del gasto total, respectivamente.

En cuanto a visitantes españoles, las provincias que aportaron un mayor volumen de gasto fueron Barcelona (14%), Valencia (6 %), Toledo (5,6) e Islas Baleares (5 %).

El colectivo de turistas extranjeros estuvo liderado en lo que al gasto en Madrid por Navidad se refiere por ciudadanos procedentes de Estados Unidos (31,3 %), seguidos de México (10,4 %) y Francia (7,9 %). Colombia les sigue con una aportación al gasto en Madrid de sus visitantes del 4,6 %.

El valor del ticket medio más elevado de entre los países con más gasto se corresponde con Suiza (43,9 euros) y Estados Unidos (40,7 euros). El valor del ticket medio con tarjeta de estos visitantes fue de 34,7 euros, muy superior a la media de 25 euros. Entre los visitantes nacionales, en cambio, con 20,1 euros de ticket medio, fue inferior a ella.

Centro y Salamanca

Los códigos postales más comerciales de los distritos de Centro y Salamanca fueron los que registraron un mayor porcentaje del gasto total del municipio destacando, por este orden, el 28013 (área de Gran Vía y Puerta del Sol) y el 28001 (zona sur de la Milla de Oro), con 7,9 y 6,3 % respectivamente.

Noticias relacionadas

En cuanto al ticket medio por códigos postales destacan aquellos en los que se concentran centros comerciales. Así, el 28023 (la zona comercial de Moncloa-Aravaca, limítrofe con Pozuelo de Alarcón) con un valor del ticket medio de 46,8 euros; el código postal 28053 (zona de Mercamadrid) con 40,8 euros; el 28054 (zona del Centro Comercial Islazul) con 38,2 euros, seguido del 28013 (zona de Gran Vía y Puerta del Sol), con un valor de 36,9 euros, así como el 28051 (zona de la Gavia), con un ticket medio de 35,2 euros.