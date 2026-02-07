El consumo de cannabis cae a mínimos históricos entre los adolescentes madrileños

El consumo de cannabis entre los estudiantes de 14 a 18 años en la Comunidad de Madrid ha registrado un descenso histórico de casi ocho puntos en apenas dos años. Según la Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2025), el porcentaje de jóvenes que reconoce haber consumido esta sustancia pasa del 21,8% en 2023 al 14,1% en 2025.

El estudio, de carácter bienal y elaborado a partir de las respuestas de más de 3.700 escolares madrileños, confirma que la caída es generalizada y más pronunciada entre las mujeres que entre los varones. Desde el Gobierno regional subrayan que esta evolución coincide con la puesta en marcha del Plan Regional contra las Drogas, activado en noviembre de 2023 y acompañado de la campaña institucional Los porros golpean tu vida hasta destrozarla.

El informe también recoge un retroceso significativo en el consumo de tabaco, que desciende ocho puntos en el mismo periodo: del 27,1% al 19,1% entre los jóvenes de esta franja de edad, lo que supone el mayor descenso registrado hasta la fecha.

Alcohol y vapeadores, a la cabeza

Pese a estas caídas, el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida entre los adolescentes. El 70,6% de los encuestados afirma haber bebido alguna vez en su vida y el 66,8% lo hizo en el año previo a la encuesta, aunque estas cifras reflejan una reducción respecto a 2023, cuando se situaban en el 74,8% y el 72,4%, respectivamente. También se detecta un descenso notable de los consumos intensivos, como las borracheras o el botellón.

En segundo lugar, se sitúan los cigarrillos electrónicos, cuyo uso alcanza al 38,2% de los jóvenes, más de cinco puntos menos que en 2023. Aun así, el vapeo continúa superando al tabaco tradicional y mantiene una elevada presencia entre la población adolescente.

Por detrás del alcohol y los cigarrillos electrónicos se sitúan el tabaco y el cannabis, seguidos de los hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos), con un 13,1%, y la cocaína, cuyo consumo se limita al 2,5%.

El análisis por sexos muestra diferencias claras: las sustancias legales -alcohol, tabaco, vapeadores e hipnosedantes- son más frecuentes entre las chicas, mientras que entre los chicos destacan el cannabis, la cocaína y el éxtasis.

Cartel Plan Regional conta las Drogas de la Comunidad de Madrid. / Comunidad de Madrid

Repunte de las apuestas y las adicciones digitales

Frente al descenso de las drogas tradicionales, la encuesta alerta de un aumento preocupante de las adicciones comportamentales. Las apuestas presenciales suben hasta el 13,3% y las online alcanzan el 19,4%. A ello se suma un mayor uso problemático de las nuevas tecnologías, como internet, los videojuegos y las redes sociales.

Desde la Dirección General de Salud Pública advierten de que esta tendencia refuerza la necesidad de intensificar la prevención y la educación tanto en el ámbito familiar como en el escolar, promoviendo un uso responsable de la tecnología y alternativas de ocio saludables.

Avance del Plan Regional contra las Drogas

El Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid, dotado con 200 millones de euros y en el que participan todas las consejerías, ha completado ya 69 de las 75 actuaciones previstas o las mantiene en una fase avanzada de desarrollo.

Entre las medidas destaca el servicio 012 Contra las Drogas, que ofrece atención psicológica especializada las 24 horas del día durante todo el año a personas con problemas de adicciones, familiares y profesionales. Desde su puesta en marcha, ha atendido a 453 madrileños.

Noticias relacionadas

Además, se han distribuido cerca de 3.200 carteles-espejo en estaciones de Metro, institutos y centros juveniles, deportivos y culturales bajo el lema Estás viendo al responsable de tu vida, con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre los efectos nocivos de las drogas. El plan se completa con la instalación de buzones físicos y electrónicos en colegios e institutos para alertar sobre la presencia de drogas y la realización de 700 talleres de prevención del cannabis dirigidos a la formación de 800 docentes.