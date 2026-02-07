Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocho nuevas empresas se incorporan a Madrid Excelente: logística, energía, retail y salud

En enero se han incorporado compañías de logística, consultoría, energía, alimentación, restauración e investigación médica, además del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

La Comunidad de Madrid suma ocho nuevas empresas a su sello de calidad Madrid Excelente.

Andrea San Martín

Madrid

La Comunidad de Madrid ha sumado en el primer mes del año ocho nuevas empresas y entidades a su sello de calidad Madrid Excelente, que avala su compromiso con la competitividad y la innovación. El distintivo, concedido por la Fundación Madrid por la Competitividad, reconoce a organizaciones que destacan en ámbitos como la eficiencia en la gestión o la responsabilidad social corporativa.

Con estas nuevas incorporaciones, el número total de compañías que cuentan con esta certificación del Ejecutivo autonómico asciende a 252. La Comunidad de Madrid subraya que se trata de entidades de sectores muy diversos, lo que refuerza el carácter transversal del sello y su aplicación a diferentes modelos de negocio y ámbitos de actividad.

Las nuevas empresas que se incorporan al sello Madrid Excelente

En enero han obtenido el sello MÓ Global Eyewear, vinculada al sector óptico; Sinkservices, dedicada a operaciones de gestión, logística y consultoría; Aries Packaging Film, especializada en envases y embalajes; y Engie España, enfocada en generación, distribución y soluciones de energía.

También se incorporan Dia Retail España, del ámbito de la venta al por menor; Imagen en Ensayos Clínicos, centrada en pruebas de imagen médica y apoyo a la investigación; y Unión Castellana de Alimentación, que presta servicios integrales de alimentación y restauración colectiva. Además, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid se ha sumado a las corporaciones de derecho público que ya contaban con esta acreditación, según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico.

