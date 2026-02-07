La Comunidad de Madrid impulsa el envejecimiento activo en centros de mayores con el programa 'Ciencia en Residencia'

La Comunidad de Madrid desarrolla el programa Ciencia en Residencia para acercar el conocimiento científico a los centros de mayores de la región y promover el envejecimiento activo. La iniciativa, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ofrece talleres divulgativos impartidos por profesorado universitario y ha contado ya con la participación de más de 860 personas.

La Comunidad de Madrid fomenta el conocimiento y el envejecimiento activo en los centros de mayores con el programa Ciencia en Residencia. / Comunidad de Madrid

El programa, desarrollado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un catálogo de cerca de medio centenar de actividades formativas relacionadas con ámbitos como la neurología, la importancia del ejercicio físico, la gestión de las emociones o el estudio del cerebro.

Las sesiones tienen una duración aproximada de 45 minutos y están impartidas por profesores universitarios, con el objetivo de acercar los avances científicos a los mayores, facilitar su comprensión y fomentar hábitos de autocuidado que contribuyan a mejorar su bienestar físico y emocional. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila durante su visita a una de las sesiones de esta propuesta celebrada en el Centro de Día Manava, en el distrito madrileño de Tetuán, ha destacado "el carácter práctico, ameno y riguroso de este programa donde nuestros mayores aprenden avances y curiosidades científicas que pueden contribuir a mejorar su calidad de vida y su bienestar físico y emocional".

Desde su puesta en marcha en 2024, Ciencia en Residencia ha desarrollado un total de 48 talleres, en los que han participado 861 usuarios de 34 centros de mayores de la capital.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Envejecimiento Activo de la Comunidad de Madrid, presentado el pasado año, que contempla 100 medidas con una inversión anual de 400 millones de euros. Entre ellas figura la ampliación de la oferta de cursos y talleres con contenidos jurídicos, económicos, preventivos y de educación vial dirigidos a las personas mayores.