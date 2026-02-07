Madrid dispara un 12 % el Carné Joven: ya supera los 744.000 titulares y baja a 12 años la edad de acceso

La Comunidad de Madrid aumentó en 2025 un 12 % el número de usuarios del Carné Joven en comparación con 2024, lo que se tradujo en más de 78.800 nuevas altas. Según los datos del Gobierno regional, actualmente el 54% de los jóvenes de la región ya dispone de este documento, que es gratuito, personal e intransferible.

En total, el Carné Joven beneficia a 744.161 madrileños de entre 14 y 30 años, que pueden acceder a descuentos y servicios en toda España y en más de 40 países europeos. Entre sus ventajas figura el acceso a rebajas en cerca de 2.000 establecimientos vinculados a ámbitos como formación, transportes, ferias, restauración, moda y complementos, museos, festivales, musicales o parques de atracciones.

El Ejecutivo autonómico subraya, además, el impulso al uso del Carné en formato digital, que convive con el soporte físico. La incorporación de esta modalidad y el desarrollo de una aplicación propia —con la que se pueden consultar ventajas geolocalizadas y adaptadas a cada usuario— han sido una de las líneas de actuación para modernizar el servicio.

De cara a 2026, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en el Debate del Estado de la Región que los menores podrán acceder gratuitamente al Carné Joven desde los 12 años, cuando hasta ahora el acceso no era posible hasta cumplir los 14. A esta ampliación se suma la incorporación de un seguro de viajes, tanto para los carnés preexistentes como para los nuevos.

Para obtenerlo, el único requisito es cumplir la edad establecida y ser residente en la región. La solicitud puede realizarse a través de Cuenta Digital y también en cualquiera de los 75 puntos de emisión habilitados.