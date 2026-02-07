El Barça abandona la Superliga de Florentino a dos días de que Laporta dimita

El FC Barcelona ha anunciado este sábado, en un escueto comunicado, que abandona formalmente el proyecto de Superliga europea que lidera Florentino Pérez y en el que ya solo queda el Real Madrid. Una decisión que Joan Laporta llevaba meses cocinando y que finalmente ha tomado a falta de dos días para que dimita como presidente del club para presentarse a la reelección el próximo 15 de marzo.

"El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", ha anunciado la entidad azulgrana apenas unas horas antes de recibir al Mallorca en el Camp Nou.

Se da la curiosidad de que el Barça se sumergió de lleno en la Superliga el 27 de octubre de 2020, en una decisión que Josep Maria Bartomeu anunció justo antes de dimitir y que sale de ella con la renuncia de otro presidente, si bien Laporta pretende continuar en el cargo si recibe la confianza mayoritaria de los socios dentro de poco más de un mes.

La decisión anunciada hoy es una cuestión meramente formal, puesto que el Barça ya había verbalizado y escenificado su abandono del proyecto fallido de Superliga. Desde hace meses, Laporta ha retomado las relaciones que estaban rotas tanto con la UEFA de Aleksander Ceferin como con la asociación de clubes europeos (EFC, antes ECA) que preside Nasser Al-Khelaifi, también presidente del PSG.

Ese cambio de banda derivó en el estallido de la entente que Laporta mantenía con Florentino Pérez, hasta el punto de que las relaciones entre ambos clubs están ahora mismo "rotas", según expresó el máximo dirigente azulgrana durante la Supercopa celebrada en Arabia Saudí.

De esta manera, 11 de los 12 clubs que pusieron en marcha el proyecto de Superliga ya la han abandonado, menos de cinco años después de su anuncio. La mayoría lo hizo en las 48 horas posteriores a dicho anuncio, quedando solo Real Madrid, Barça y Juventus. Los italianos formalizaron su renuncia en 2023.

La estrategia actual de la Superliga ya no pasa por crear una nueva competición, sino por reclamar a través de la Justicia una millonaria indemnización a la UEFA por los daños y perjuicios ocasionados por su obstrucción al proyecto. El entorno del presidente blanco cifra en unos 4.500 millones de euros la demanda.

Desde el Real Madrid, además, siempre se ha reivindicado que abandonar la Superliga conlleva una indemnización millonaria de los clubs salientes, cifrada en 300 millones de euros. No obstante, a día de hoy ninguno de los 10 equipos que se habían bajado del barco antes de que lo haga el Barça ha pagado cantidad alguna.