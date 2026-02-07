EL TIEMPO EN MADRID
Aviso amarillo por nieve este sábado en la Sierra y el área metropolitana de Madrid
La Aemet activa el aviso por nevadas desde media mañana y prevé lluvias generalizadas, descenso de temperaturas y una cota de nieve que bajará hasta los 800 metros
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado en la Comunidad de Madrid apunta a un episodio invernal marcado por la nieve, especialmente en las zonas altas. El aviso amarillo afectará a la Sierra desde las 11:00 horas y se mantendrá hasta las 20:00 horas, mientras que en el área metropolitana y en la comarca del Henares estará activo entre las 11:00 y las 16:00 horas.
Según la Aemet, se esperan cielos nubosos o cubiertos, con posibles brumas en la Sierra, donde también podrían registrarse heladas débiles, localmente moderadas. Las lluvias y chubascos comenzarán a partir de la mañana de forma generalizada en toda la región.
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, más acusado en las máximas, mientras que el viento soplará flojo de componente sur. La cota de nieve se situará inicialmente en torno a los 1.000-1.200 metros, bajando por la mañana hasta los 800 metros y ascendiendo de nuevo por la tarde hasta unos 1.300 metros.
En cuanto a las temperaturas previstas, los termómetros marcarán entre 4 y 6 grados en Madrid capital; entre 4 y 7 grados en Alcalá de Henares; de 3 a 8 grados en Aranjuez; entre 1 y 5 grados en Collado Villalba; y entre 3 y 7 grados tanto en Getafe como en Navalcarnero.
Desde la Delegación del Gobierno en Madrid, ante la previsión de nevadas, recuerdan que es fundamental extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir información de fuentes oficiales.
