Valdemoro refuerza su posición como músculo empresarial en el sur de la región

Valdemoro ha consolidado en los últimos años un perfil económico claramente vinculado a la logística y la actividad industrial, apoyado en una combinación de ubicación estratégica, disponibilidad de suelo y un tejido empresarial en expansión. Situado al sur de Madrid y con acceso directo a la A-4, además de su cercanía a la M-50 y la R-4, el municipio se ha convertido en un enclave atractivo para empresas que necesitan conectividad, grandes naves y capacidad de distribución hacia el área metropolitana y el conjunto del país.

El tejido industrial local se vertebra a través de una red de polígonos que acoge desde pymes hasta grandes plataformas y entre los que se encuentran algunos como Albresa, La Postura, Rompecubas, Las Canteras, Valmor y La Carrehuela.En estos espacios se concentra buena parte de la actividad productiva del municipio, con un peso destacado de la logística y el transporte —carga, almacenamiento, distribución y operativa de grandes plataformas—, especialmente en zonas como La Postura y Valmor, donde la escala y la especialización logística son un rasgo diferencial.

A ellos se suma también el área logística vinculada a El Corte Inglés, un elemento emblemático de la fortaleza de Valdemoro y uno de los más relevantes de la compañía en España. Su actividad, centrada en recepción y almacenamiento, preparación de pedidos para tiendas físicas y venta online, distribución nacional y gestión de inventarios de gran volumen. Además actúa como motor económico ya que genera tanto empleo directo como indirecto mediante el flujo logístico que aporta, lo que refuerza aún más el posicionamiento de Valdemoro como nodo logístico clave del sur madrileño.

Junto a este liderazgo logístico, Valdemoro presenta una estructura empresarial diversificada que refuerza su resiliencia a través de sectores como la construcción y actividades auxiliares (reformas, materiales y maquinaria), comercio mayorista (alimentación, bebidas, textiles, maquinaria, productos químicos o materiales de construcción), industria ligera y manufactura (metal, carpintería, fabricación de estructuras) y un conjunto creciente de servicios a empresas, desde mantenimiento y reparación hasta consultoría y servicios técnicos. En total, el municipio supera las 800 empresas repartidas entre el casco urbano y los polígonos, con una presencia significativa de compañías medianas y grandes en logística, distribución y actividades vinculadas al transporte.

A estas capacidades se suma una conectividad interna y externa que facilita la movilidad laboral y la relación entre barrios, estación de Cercanías, hospital y áreas industriales, con siete líneas urbanas y una red interurbana que enlaza con Madrid y con municipios del entorno.

Centro logístico de Valdemoro / Cedida

En paralelo se está desarrollando una nueva y extensa planificación urbana en el sector R-8 El Postiguillo, donde ya se están construyendo gran parte de las 1.764 viviendas que se prevén entregar próximamente. Este sector contempla grandes espacios ajardinados, lúdicos, deportivos y una parcela educativa de 22.000 metros cuadrados para la construcción del que será el quinto instituto público de Valdemoro. El Ayuntamiento dispone de dos parcelas municipales en este sector donde tienen previsto impulsar la promoción y la construcción de 342 viviendas protegidas.

El reto, a partir de este punto, será acompañar ese desarrollo con modernización de infraestructuras y accesos, mejora de la movilidad interna y llevar a cabo un salto en digitalización de pymes, a la vez que se aprovechan oportunidades como la logística avanzada, el e-commerce y la atracción de industria tecnológica y de mayor valor añadido mediante la colaboración público-privada.