La tremenda acogida a la petición de un madrileño que busca hacer amigos en Oviedo: "Quiero conocer a gente sin tener que salir de fiesta"

"¿Alguien me puede explicar cómo conocer a gente en Oviedo sin tener que salir de fiesta?". Así comienza el llamamiento de Igor Venegas, un joven que se ha mudado a Asturias desde Madrid, y busca hacer planes con gente.

Venegas explica que, tras una semana en Oviedo, aún no conoce a nadie. "Soy una persona que interactúa muy fácil con la gente, pero no se me ha dado ni un caso", explica.

Su petición de hacer amigos y conocer gente ha sido un auténtico éxito. Los comentarios se acumulan en su vídeo de Instagram y le ha propuesto planes de todo tipo. Desde ir a la ópera a acudir a conciertos de jazz.

El deporte ha centrado gran parte de los planes que le han surgido al madrileño. El grupo "Always moving", que hacen quedadas para correr en grupo, le han propuesto apuntarse a una de las salidas. "Es tu sitio", aseguraba una usuaria.

Porque Igor es un gran amante del deporte y muestar en sus redes sociales sus salidas a la montaña y sus viajes en busca de aventuras. Sin embargo, Oviedo se le hace bola. "Hoy es la segunda vez que voy al gimnasio porque estoy aburrido". confiesa.

Le ha contestado hasta el chico del gimnasio donde acude "por aburrimiento": "No vengas porque te aburres, ven porque vas a hacer amigos y te aseguro que encontrarás gente con la que hacer planes . Yo el primero".

Un poco de humor

En el muestrario de comentarios también hay espacio para el humor. El cómico asturiano Daniel Fernández le ha dicho que no tenía ni idea de cómo hacer amigos en Oviedo. "Si lo sabes me dices", pidió en tono de broma.

Entre los planes más rocambolescos, el de un trabajador de una peluquería que le dijo que se pasase por el local para conseguir "un par de buenos colegas".

A Igor ahora no le faltan los amigos, pero a juicio de algunas personas lo que le falta es "coraje" porque aseguran que Oviedo "es la ciudad más acogedora del mundo".