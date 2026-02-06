Titulcia: El pueblo donde la historia se pisa, la huerta se cuida y el vino se compra sin intermediarios

Entre los hallazgos más singulares destaca la Pátera de Titulcia o “Medusa”: un plato ceremonial de unos 18 centímetros, de plata y oro, con una cabeza de felino rodeada de serpientes (siglos IV-III a. C.).

Es una pieza única por sus materiales y ornamentación. Tras su restauración se conserva en el Museo Arqueológico Regional, y en Titulcia puede verse una réplica en el Centro de Interpretación Arqueológico (CTIL), parada clave para comprender una localidad que la tradición describe como “cinco veces destruida”.

Otro emblema es el puente de hierro sobre el Jarama, levantado en 1894 con diseño de estilo Eiffel. Con tres tramos de 50 metros y 4,75 metros de anchura, fue durante décadas un paso estratégico en la carretera que unía Valencia con Salamanca. Riadas y conflictos exigieron restauraciones, pero sigue siendo una imagen reconocible del paisaje, junto al recuerdo de un antiguo puente de piedra del siglo XVIII.

Más allá del patrimonio visible, hay rincones envueltos en misterio, como la Cueva de la Luna (descubierta en 1952), vinculada a la figura del cardenal Cisneros y a leyendas sobre “energía” bajo su cúpula. El entorno natural es otro gran atractivo: Titulcia forma parte del Parque Regional del Sureste, con vegetación de ribera, matorrales y campos de cultivo; el paseo por el Soto del Jarama permite observar aves y sentir el peso del agua y el yeso en el paisaje.

La Medusa de Titulcia y el pueblo que guarda 25 siglos bajo tierra

La relación con la tierra se refleja en su tradición agrícola: viñedos, cereales y huertas de regadío con hortalizas variadas. Destaca la huerta agroecológica Más Que Tierra, centrada en producción ecológica, compostaje y educación ambiental. La identidad local también se embotella. Bodegas Viña Bayona, cuyo escudo recupera la imagen de la Medusa, elabora vinos que son puro territorio. Su blanco de malvar “Sobremadre”, fermentado durante unos 180 días con parte de los hollejos, es un ejemplo de tradición viva. La bodega, en manos ya de la cuarta generación y con la quinta en camino, vende toda su producción a pie de calle, un gesto que resume bien el espíritu cercano del pueblo.

Ese espíritu se encuentra también en sus gentes y en sus historias. El poeta José Hierro, Premio Cervantes y figura clave de la posguerra, estuvo estrechamente ligado a Titulcia durante los años que vivió en el cercano Villaconejos. “Que nadie falte, Titulcia tiene las puertas abiertas igual que los corazones de las gentes que la pueblan”, dejó escrito. Hoy un parque lleva su nombre. Y si uno pasea por la plaza, es fácil cruzarse con Cirilo, maestro cestero y vecino carismático, cuyas piezas de mimbre se reparten por casas, bares y restaurantes del municipio.

Titulcia, donde el camino fue destino

En la memoria cultural aparece el poeta José Hierro, ligado a la zona y recordado en un parque; en la vida cotidiana, vecinos como Cirilo, maestro cestero. Incluso la noche dejó huella: en 1969 abrió una discoteca que marcó a generaciones y que, tras la pandemia, busca reactivar el bullicio.

Municipio de Titulcia / Cedida

Pequeña en población, discreta en apariencia, Titulcia es, en realidad, un cruce de caminos históricos, naturales y humanos. Un lugar donde el pasado sigue dialogando con el presente, entre ríos, viñedos y memoria, y donde cada rincón parece recordar que, antes que municipio, fue camino, de ahí, pasa a llamarse Titulcia.