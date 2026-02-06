Sánchez denuncia el "cinismo" de Feijóo por apoyar al alcalde de Móstoles: "Intenta dar lecciones sobre igualdad de género"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este viernes al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de “cinismo” por, a su juicio, "intentar dar lecciones sobre igualdad de género" mientras no reclaman la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por una exconcejala por presunto acoso sexual.

Durante el acto de cierre de campaña de las elecciones aragonesas celebrado en Zaragoza, Sánchez ha aludido a la información publicada por El País sobre el presunto intento del PP madrileño de “tapar” la denuncia presentada por una exedil del partido, que también acusa a Bautista de acoso laboral. El alcalde ha negado los hechos.

“Tratan de dar lecciones cuando lo que provocan es vergüenza, apoyando al acosador, no a la víctima, y señalándola”, ha afirmado el líder socialista. Sánchez ha subrayado que ningún partido está exento de afrontar situaciones de este tipo, aunque ha insistido en que lo determinante es la forma en que se gestionan.

En este sentido, ha reprochado al PP haberse situado, según sus palabras, del lado del “acosador” y no de la “víctima del acoso”, y ha acusado de “mentir” en sus explicaciones tanto a Feijóo como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al propio Bautista.

Noticias relacionadas

Por último, Sánchez ha planteado por qué el líder del PP aún no ha exigido la dimisión del alcalde de Móstoles ni responsabilidades en la dirección del PP madrileño. A su juicio, la razón es el temor a que se repita lo ocurrido con Pablo Casado, quien -ha recordado- “denunció la corrupción de Ayuso y al día siguiente fue apartado” del partido.