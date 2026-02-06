San Martín de Valdeiglesias, el pueblo que mezcla náutica, garnacha y patrimonio

Al oeste de la Comunidad de Madrid, en plena Sierra Oeste y a caballo entre montaña, agua y viñedo, San Martín de Valdeiglesias vive un momento de especial proyección. La nueva playa Virgen de la Nueva (única con Bandera Azul de toda la región) ha situado al municipio en el mapa del turismo de interior sostenible. Este distintivo internacional reconoce la calidad de las aguas, la seguridad, la accesibilidad y el compromiso ambiental de un enclave natural que se abre al embalse de San Juan y que se ha convertido en símbolo de un nuevo modelo de ocio respetuoso con el entorno.

La playa Virgen de la Nueva no es solo un espacio para el baño. Es también la puerta de entrada a un territorio que ha sabido hacer de la naturaleza un aliado. El pantano de San Juan, uno de los grandes atractivos turísticos de la zona, permite la práctica de deportes náuticos y actividades al aire libre, reforzando la idea de que Madrid también puede ser azul tierra adentro. No es casual que San Martín de Valdeiglesias haya sido elegida como sede del congreso que se celebrará en 2026 y que reunirá a municipios con playas de interior distinguidas con Bandera Azul, con el objetivo de compartir experiencias y avanzar hacia modelos de gestión sostenible y de excelencia ambiental.

Pero San Martín es mucho más que agua. Su perfil económico e identitario se apoya en un sector primario que sigue teniendo un peso relevante. La agricultura destaca por la producción hortícola (tomate, pimiento, calabacín o judía verde) y por una tradición vitivinícola que aquí no es un adorno, sino un hilo conductor.

Garnacha y albillo real: la firma de sus vinos

San Martín de Valdeiglesias es una de las cuatro subzonas de la D.O. Vinos de Madrid, heredera de un cultivo que se remonta al siglo XII y que asoma incluso en la literatura: Jorge Manrique, Tirso de Molina o Cervantes dejaron rastro, de un modo u otro, de estos vinos en sus textos.

El vino característico es el tinto procedente de la garnacha y el blanco elaborado con la uva autóctona albillo real, un sello local que se reconoce en copas y conversaciones. En el paisaje y en la memoria vitícola aparecen parajes que recuerdan que la comarca se ha construido, también, a base de laderas, cepas y vendimias. A ello se suman la ganadería y la explotación forestal, actividades hoy con menor peso económico, pero esenciales para la mano de obra local y la conservación del entorno.

En este contexto cobra especial importancia el impulso al emprendimiento rural. La Asociación para el Desarrollo Integral (ADI) Sierra Oeste de Madrid ha lanzado la convocatoria “Tierra de Oportunidades 2025”, un programa destinado a apoyar proyectos emprendedores en el medio rural, fomentar la sostenibilidad y generar desarrollo local. Iniciativas como esta refuerzan la idea de que el futuro del territorio pasa por combinar tradición, innovación y arraigo.

El patrimonio histórico completa el relato. Su gran emblema es el Castillo de la Coracera, fortaleza del siglo XV mandada construir por el condestable Álvaro de Luna. Su imponente torre del Homenaje revela su doble función defensiva y residencial. Tras su rehabilitación, el castillo acoge una oficina de turismo, una vinoteca donde catar vinos locales y eventos culturales como los “Clásicos de verano”, conciertos al aire libre que se han consolidado en la agenda estival.

Transición ecológica

El casco histórico invita a perderse entre calles estrechas y casas solariegas con escudos de armas, con paradas naturales en plazas y rincones donde la arquitectura popular aún marca el paso. La Iglesia de San Martín Obispo, con su cúpula central de siete metros de altura, es otra visita imprescindible. A ello se suman las seis ermitas que aún se conservan (Ecce Homo, la Sangre, la Salud, el Cristo de la Humildad, la Virgen de la Nueva y el Rosario), memoria de un municipio cuyo propio nombre delata esa antigua abundancia de templos.

Naturaleza, patrimonio, agricultura y nuevas oportunidades confluyen hoy en San Martín de Valdeiglesias. Un municipio que mira al futuro desde el agua de su playa interior y el verde de sus huertas, pero sin soltar la mano de una historia que, entre castillo y viñedo, sigue muy viva en la Sierra Oeste madrileña.