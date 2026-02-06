Rehabilitación de la A-5 en Madrid: obras en Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 15,4 millones de euros (IVA incluido) las obras de rehabilitación del firme de la autovía A-5 entre los kilómetros 10 y 36,7, a su paso por los municipios madrileños de Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero.

El proyecto abarca un tramo de 26,7 kilómetros y tiene como objetivo mejorar el pavimento, reforzar sus características estructurales y superficiales, y prolongar la vida útil de la carretera, ofreciendo condiciones de circulación más seguras y confortables para los conductores.

Según el Ministerio, la obra incluirá una rehabilitación estructural en las zonas más deterioradas y una mejora superficial del firme en todo el tramo, incluyendo calzadas laterales, enlaces y tableros de estructuras. La rehabilitación estructural consistirá en fresado de las capas deterioradas y reposición con mezcla bituminosa en caliente, aplicando espesores de entre 7 y 15 centímetros hasta completar el grosor necesario.

Además, se renovará la superficie del tronco y las vías de servicio, con un recrecido de 3 cm en todo el ancho, incluidos los arcenes, para mejorar la seguridad y la comodidad de la conducción. La intervención afectará 53.344 metros del tronco y 16.270 metros de vías de servicio, lo que suma un total de 693.268 m² de calzadas principales y 185.769 m² de vías secundarias completamente renovadas.

En los enlaces, la actuación consistirá en fresado de 5 cm y reposición con mezcla bituminosa, mientras que en los tableros de estructuras se aplicará un fresado de 3 cm y reposición posterior. También se renovará la señalización horizontal, balizamiento, sistemas de contención y juntas de dilatación, así como las estaciones de aforo existentes.

Noticias relacionadas

Esta intervención forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 761,24 millones de euros en la provincia de Madrid desde junio de 2018, reforzando la seguridad y la calidad de la infraestructura vial de la región.