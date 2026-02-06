La plantilla del Rayo se planta: “Nuestras condiciones de trabajo no son dignas de Primera”

La primera plantilla del Rayo Vallecano, con el respaldo del cuerpo técnico, ha hecho público un comunicado a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en el que expone una serie de preocupaciones relacionadas con las condiciones de trabajo y el estado de las instalaciones del club, apelando a una mejora “necesaria y urgente” por el bien de la entidad.

En primer lugar, los futbolistas destacan el papel de la afición, a la que definen como uno de los grandes pilares y activos del Rayo Vallecano. Subrayan su fidelidad, compromiso y apoyo incondicional en cualquier circunstancia, y consideran que merece un mayor cuidado y consideración, acorde con su importancia para la identidad y la historia del club.

En cuanto a la Ciudad Deportiva, la plantilla recuerda que durante la pretemporada estuvo alrededor de tres meses sin poder entrenar en estas instalaciones debido al mal estado de los campos. Esta situación obligó al equipo a desplazarse fuera para poder ejercitarse en terrenos que reunieran las condiciones mínimas para un trabajo profesional. Según explican, esta circunstancia afectó directamente a la planificación, al trabajo diario y a la normalidad que requiere un equipo de Primera División. Meses después, y a causa de la climatología, el equipo volvió a verse impedido para entrenar en su campo habitual, teniendo que recurrir a un terreno de césped sintético externo por el deterioro de los campos de la Ciudad Deportiva.

El comunicado también pone el foco en el Estadio de Vallecas. En el último mes, el estado del césped ha sido calificado como claramente deficiente, con un deterioro progresivo que se ha evidenciado tanto en partidos anteriores como en la situación vivida a pocas horas de disputar un nuevo encuentro oficial. La plantilla considera que el terreno de juego es inestable e impracticable, hasta el punto de verse obligada a entrenar en la Ciudad Deportiva, y sostiene que no reúne las condiciones mínimas exigibles para competir en la máxima categoría.

A estas cuestiones se suman otras deficiencias en las instalaciones de uso diario, como la falta de agua caliente en las duchas en determinados días, problemas de limpieza y un estado general de obsolescencia que, a juicio de los futbolistas, no se corresponde con los estándares de un club de Primera División.

Los jugadores aseguran que todos estos puntos han sido trasladados en varias ocasiones a la presidencia del club, pero lamentan que las soluciones prometidas no hayan resuelto de forma efectiva una situación que consideran insostenible, ya que, según advierten, pone en riesgo su integridad física y sus condiciones básicas de trabajo.

La plantilla y el cuerpo técnico insisten en que el comunicado no pretende generar conflicto ni desviar la atención del partido de este sábado, cuyo compromiso deportivo asumen “con total profesionalidad”. Reafirman que están plenamente centrados en competir y en defender el escudo del Rayo Vallecano, conscientes de su responsabilidad en la situación deportiva.

Precisamente por ese compromiso, concluyen que ha llegado el momento de expresar públicamente la necesidad de un cambio. Disponer de condiciones de trabajo dignas y cuidar a una afición ejemplar, señalan, no es una exigencia extraordinaria, sino una responsabilidad básica de un club que compite en Primera División. La plantilla confía en que este paso sirva para avanzar y mejorar en beneficio del club, de sus profesionales y de su afición, y cierra el comunicado agradeciendo a la AFE su labor constante en la defensa de los derechos y el bienestar de los futbolistas.