Tapear, disfrutar del cine o aprender sobre motores: todo es posible con estos 5 planes este fin de semana en Madrid

La nueva borrasca 'Leonardo' llega con fuerza y amenaza con un fin de semana en la capital pasado por agua. A pesar de todo, Madrid, caracterizada por su bullicio y constante movimiento, no frena sus planes y actividades. Desde una ruta de tapeo hasta un festival de cine 'cutre', la capital pone a disposición de los madrileños y visitantes cinco planes perfectos para disfrutar el fin de semana pese a las lluvias.

IV Edición Ruta de la Tapa Prospe 2026

La sexta edición de esta ruta vuelve al Barrio de La Prosperidad para celebrar la llegada del Madrid Design Festival de la mano de Cerveza Dichosa en colaboración con el Distrito de Chamartín y el colectivo Prospe Not Death. Acompañada de cervezas únicas como La Rubia del Barrio de Prospe y las diseñadas por Prospe Not Death, la Ruta de la Tapa Prospe 2026 promete una celebración de la gastronomía y del comercio de cercanía, promoviendo el espíritu de barrio.

Por un precio de 5,95 euros, un total de 11 bares y restaurantes ofrecerán a los transeúntes una cerveza dichosa (vino o refresco) y una tapa. Las tapas, diseñadas para la ocasión, compiten a su vez en un concurso a la Mejor Tapa de La Prospe. Todos los asistentes podrán participar, entrando además en un sorteo de cerveceros.

Se podrán desgustar creaciones como pincho de pollo a la cerveza y mostaza con pimientos asados o taco morocho de lomo marinado / Turismo Madrid

Tapas 2026 por establecimiento:

Apadana (C/Pradillo, 6) - Pizza al gusto

- Pizza al gusto Apostasia (C/Eugenio Salazar, 8) - Pan de gamba con parmentier de patata, cebolla encurtida y boquerón en vinagre

- Pan de gamba con parmentier de patata, cebolla encurtida y boquerón en vinagre Barrio Chino (Mercado de Prosperidad, puesto 24, C/López de Hoyos, 81, Plata Baja) - Porción de arroz frito al Wok

- Porción de arroz frito al Wok Bayres Beef (C/ Pradillo, 6) - Ragú Patagónico: guiso a baja temperatura de carne argentina con calabaza y zanahoria

- Ragú Patagónico: guiso a baja temperatura de carne argentina con calabaza y zanahoria Casa Vecchia (Mercado de Prosperidad, puesto 9, C/López de Hoyos, 81, Planta Baja) - Pasta Busiate con burro, cacio, pepe e tartufo

- Pasta Busiate con burro, cacio, pepe e tartufo Costa Verde (C/Eugenio Salazar, 29) - Carne asada con patatas al perejil

- Carne asada con patatas al perejil El Secreto de López (Gta/López de Hoyos, 3) - Taco morocho de lomo marinado, quesito gratinado y mucho más...

- Taco morocho de lomo marinado, quesito gratinado y mucho más... Lambeer - (Mercado de Prosperidad, puesto 31, C/López de Hoyos, 81, Plata Baja) - Pincho de pollo a la cerveza y mostaza con pimientos asados

- Pincho de pollo a la cerveza y mostaza con pimientos asados Laprospte Terraza Gastrobar (Pl/Prosperidad, 3) - Ensaladilla rosa con bonito y piparra

- Ensaladilla rosa con bonito y piparra Me Vale Madre (Mercado de Prosperidad, C/López de Hoyos, 81, Plata Baja) - Taco de cochinita

- Taco de cochinita ¡Qué Antojos! (Mercado de Prosperidad, puesto 21, C/ López de Hoyos, 81, Planta baja) - Tequeños con dip de cebolla caramelizada

Un total de 11 bares y restaurantes participan en la sexta edición de esta ruta / Cerveza Dichosa

🔗 El precio será de 5,95 € por una Cerveza Dichosa y una tapa especial creada para la ocasión 📍 Barrio de La Prosperidad, Madrid 🗓️ Del 5 al 8 de febrero

CutreCon 15

La decimoquinta edición del CutreCon, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, llega a la capital con una selección de las peores y más hilarantes películas de acción y golpes. Esta cita imprescindible que tendrá lugar del 4 al 8 de febrero mantiene como sedes los cines mk2 Palacio de Hielo, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y el emblemático mk2 Cine Paz.

La Facultad de Ciencias de la Información de la UCM renueva por quinto año consecutivo su colaboración con el festival / Turismo Madrid

Se programarán alrededor de 20 películas, entre las que podemos destacar algunas más recientes como Deathstalker (2025), del director Steven Konstanski, o Jaat (2025), y otras más históricas como Ninja Terminator (1986) o Miami Connection (1987), definida como "la obra magna del despropósito ochentero".

Con el objetivo de poner el valor del cine de serie B y Z en la cultura popular, varias sesiones serán gratuitas e incluirán coloquios. Además, el público podrá elegir su filme favorito, al cual se concederá el Premio del Público al largometraje de bajo presupuesto más hilarante.

🔗 Las entradas y la programación completa podrán consultarse a través de su página web 📍 Cines mk2 Palacio de Hielo, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y el emblemático mk2 Cine Paz 🗓️ Del 4 al 8 de febrero

Mercado de Motores

Moda, decoración, música y gastronomía se dan cita en el Museo del Ferrocarril que acoge el segundo fin de semana de cada mes el Mercado de Motores. Este rastrillo donde se puede encontrar casi todo cuenta con más de 150 vendedores profesionales y particulares, pudiendo encontrar desde moda de segunda mano hasta joyas musicales en vinilo u originales bicicletas remozadas.

Una de las formas más sencillas de llegar al recinto es con la L3 de metro hasta Delicias / Mercado de Motores

Este mercado cuenta con puestos de comida, cafés y bebida en su zona exterior, con barras y food trucks. También se llevarán a cabo varias actividades infantiles como "El tren de los niños" y se pondrá a disposición de los asistentes una guardería perruna para que todos los tipos de familias puedan disfrutar de este encuentro en esta antigua estación de tren.

Se podrá disfrutar de la actividad "El tren de los niños" el sábado de 17 horas a 20 horas / Mercado de Motores

🔗Las entradas son gratuitas pero deben sacarse con antelación a través de su página web 📍Museo del Ferrocarril. Paseo de las Delicias, 61, 28045 🗓️Se celebra el segundo fin de semana del mes por lo que la próxima edición será del 7 al 8 de febrero

The Champions Cheesecake

Este evento gastronómico nacional reunirá a los mejores obradores de tartas de queso de España durante este fin de semana en el Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago en Las Rozas. Con 15 obradores llegados desde Barcelona, Madrid, Castilla-La-Mancha, Cantabria o Ibiza entre otros, este evento responde al auge que vive la tarta de queso en nuestro país, ofreciendo una panorámica única de cómo se interpreta este popular postre en cada territorio.

Cada obrador competirá con dos propuestas: una tradicional y otra creación innovadora donde los obradores podrán reinterpretar la tarta de queso sin límites. El público tendrá un papel protagonista, ya que además de poder degustar las distintas propuestas, de la votación popular saldrán los dos reconocimientos de este evento: el premio a mejor tarta clásica y el premio a mejor tarta innovadora.

🔗 La entrada será gratuita y las tartas rondarán los 6 euros la pieza (pago preferente con tarjeta) 📍 Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago (Plaza de Toros) 🗓️ Jueves 5 de 17:00 a 23:00 horas, viernes 6 y sábado 7 de 12:00 a 00:00 horas y domingo 8 de 12:00 a 23:00 horas

'Se necesita un pueblo para mover un desierto', de María Jerez

Esta propuesta de la artista madrileña María Jerez se despide de la capital este fin de semana. El centro de creación contemporánea Matadero Madrid acogerá en las Naves 1 y 17 un espacio para jugar y transformar, dirigido tanto al público infantil como al adulto. La instalación crea un paisaje táctil y sonoro que permite al asistente viajar a través de diferentes tamaños, colores y texturas, girando, moviendo y acariciando mecanismos.

Noticias relacionadas

"Se necesita un pueblo para mover un desierto", María Jerez / Matadero Madrid

La exposición forma parte de la programación pensada para un público familiar desarrollada desde el departamento de Educación y Públicos de Matadero Madrid y continúa la investigación iniciada por María Jerez en 2024 dentro del programa 'Situ-akzioak' de Tabakalera, en Donosti.