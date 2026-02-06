OCIO
Tapear, disfrutar del cine o aprender sobre motores: todo es posible con estos 5 planes este fin de semana en Madrid
Del 6 al 9 de febrero, la capital se llena de propuestas gastronómicas, de ocio o de aprendizaje para disfrutar pese a las intensas lluvias
La nueva borrasca 'Leonardo' llega con fuerza y amenaza con un fin de semana en la capital pasado por agua. A pesar de todo, Madrid, caracterizada por su bullicio y constante movimiento, no frena sus planes y actividades. Desde una ruta de tapeo hasta un festival de cine 'cutre', la capital pone a disposición de los madrileños y visitantes cinco planes perfectos para disfrutar el fin de semana pese a las lluvias.
IV Edición Ruta de la Tapa Prospe 2026
La sexta edición de esta ruta vuelve al Barrio de La Prosperidad para celebrar la llegada del Madrid Design Festival de la mano de Cerveza Dichosa en colaboración con el Distrito de Chamartín y el colectivo Prospe Not Death. Acompañada de cervezas únicas como La Rubia del Barrio de Prospe y las diseñadas por Prospe Not Death, la Ruta de la Tapa Prospe 2026 promete una celebración de la gastronomía y del comercio de cercanía, promoviendo el espíritu de barrio.
Por un precio de 5,95 euros, un total de 11 bares y restaurantes ofrecerán a los transeúntes una cerveza dichosa (vino o refresco) y una tapa. Las tapas, diseñadas para la ocasión, compiten a su vez en un concurso a la Mejor Tapa de La Prospe. Todos los asistentes podrán participar, entrando además en un sorteo de cerveceros.
Tapas 2026 por establecimiento:
- Apadana (C/Pradillo, 6) - Pizza al gusto
- Apostasia (C/Eugenio Salazar, 8) - Pan de gamba con parmentier de patata, cebolla encurtida y boquerón en vinagre
- Barrio Chino (Mercado de Prosperidad, puesto 24, C/López de Hoyos, 81, Plata Baja) - Porción de arroz frito al Wok
- Bayres Beef (C/ Pradillo, 6) - Ragú Patagónico: guiso a baja temperatura de carne argentina con calabaza y zanahoria
- Casa Vecchia (Mercado de Prosperidad, puesto 9, C/López de Hoyos, 81, Planta Baja) - Pasta Busiate con burro, cacio, pepe e tartufo
- Costa Verde (C/Eugenio Salazar, 29) - Carne asada con patatas al perejil
- El Secreto de López (Gta/López de Hoyos, 3) - Taco morocho de lomo marinado, quesito gratinado y mucho más...
- Lambeer - (Mercado de Prosperidad, puesto 31, C/López de Hoyos, 81, Plata Baja) - Pincho de pollo a la cerveza y mostaza con pimientos asados
- Laprospte Terraza Gastrobar (Pl/Prosperidad, 3) - Ensaladilla rosa con bonito y piparra
- Me Vale Madre (Mercado de Prosperidad, C/López de Hoyos, 81, Plata Baja) - Taco de cochinita
- ¡Qué Antojos! (Mercado de Prosperidad, puesto 21, C/ López de Hoyos, 81, Planta baja) - Tequeños con dip de cebolla caramelizada
🔗 El precio será de 5,95 € por una Cerveza Dichosa y una tapa especial creada para la ocasión
📍 Barrio de La Prosperidad, Madrid
🗓️ Del 5 al 8 de febrero
CutreCon 15
La decimoquinta edición del CutreCon, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, llega a la capital con una selección de las peores y más hilarantes películas de acción y golpes. Esta cita imprescindible que tendrá lugar del 4 al 8 de febrero mantiene como sedes los cines mk2 Palacio de Hielo, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y el emblemático mk2 Cine Paz.
Se programarán alrededor de 20 películas, entre las que podemos destacar algunas más recientes como Deathstalker (2025), del director Steven Konstanski, o Jaat (2025), y otras más históricas como Ninja Terminator (1986) o Miami Connection (1987), definida como "la obra magna del despropósito ochentero".
Con el objetivo de poner el valor del cine de serie B y Z en la cultura popular, varias sesiones serán gratuitas e incluirán coloquios. Además, el público podrá elegir su filme favorito, al cual se concederá el Premio del Público al largometraje de bajo presupuesto más hilarante.
🔗 Las entradas y la programación completa podrán consultarse a través de su página web
📍 Cines mk2 Palacio de Hielo, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y el emblemático mk2 Cine Paz
🗓️ Del 4 al 8 de febrero
Mercado de Motores
Moda, decoración, música y gastronomía se dan cita en el Museo del Ferrocarril que acoge el segundo fin de semana de cada mes el Mercado de Motores. Este rastrillo donde se puede encontrar casi todo cuenta con más de 150 vendedores profesionales y particulares, pudiendo encontrar desde moda de segunda mano hasta joyas musicales en vinilo u originales bicicletas remozadas.
Este mercado cuenta con puestos de comida, cafés y bebida en su zona exterior, con barras y food trucks. También se llevarán a cabo varias actividades infantiles como "El tren de los niños" y se pondrá a disposición de los asistentes una guardería perruna para que todos los tipos de familias puedan disfrutar de este encuentro en esta antigua estación de tren.
🔗Las entradas son gratuitas pero deben sacarse con antelación a través de su página web
📍Museo del Ferrocarril. Paseo de las Delicias, 61, 28045
🗓️Se celebra el segundo fin de semana del mes por lo que la próxima edición será del 7 al 8 de febrero
The Champions Cheesecake
Este evento gastronómico nacional reunirá a los mejores obradores de tartas de queso de España durante este fin de semana en el Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago en Las Rozas. Con 15 obradores llegados desde Barcelona, Madrid, Castilla-La-Mancha, Cantabria o Ibiza entre otros, este evento responde al auge que vive la tarta de queso en nuestro país, ofreciendo una panorámica única de cómo se interpreta este popular postre en cada territorio.
Cada obrador competirá con dos propuestas: una tradicional y otra creación innovadora donde los obradores podrán reinterpretar la tarta de queso sin límites. El público tendrá un papel protagonista, ya que además de poder degustar las distintas propuestas, de la votación popular saldrán los dos reconocimientos de este evento: el premio a mejor tarta clásica y el premio a mejor tarta innovadora.
🔗 La entrada será gratuita y las tartas rondarán los 6 euros la pieza (pago preferente con tarjeta)
📍 Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago (Plaza de Toros)
🗓️ Jueves 5 de 17:00 a 23:00 horas, viernes 6 y sábado 7 de 12:00 a 00:00 horas y domingo 8 de 12:00 a 23:00 horas
'Se necesita un pueblo para mover un desierto', de María Jerez
Esta propuesta de la artista madrileña María Jerez se despide de la capital este fin de semana. El centro de creación contemporánea Matadero Madrid acogerá en las Naves 1 y 17 un espacio para jugar y transformar, dirigido tanto al público infantil como al adulto. La instalación crea un paisaje táctil y sonoro que permite al asistente viajar a través de diferentes tamaños, colores y texturas, girando, moviendo y acariciando mecanismos.
La exposición forma parte de la programación pensada para un público familiar desarrollada desde el departamento de Educación y Públicos de Matadero Madrid y continúa la investigación iniciada por María Jerez en 2024 dentro del programa 'Situ-akzioak' de Tabakalera, en Donosti.
🔗 Las entradas son gratuitas previa descarga online
📍 Matadero Madrid, Naves 17 y 1
🗓️ Hasta el 8 de febrero
- Miguel Ángel Rodríguez, sobre Begoña Gómez: 'Tiene que entregar el pasaporte a la Policía y no podrá salir de España
- Una noche dentro de las obras que convertirán la Línea 6 en el Metro del futuro: 'Tiene mucho mérito abrir cada mañana
- Este es el barrio de Madrid que aún conserva su esencia de pueblo: elegido como uno de los favoritos para vivir
- La borrasca Leonardo en Madrid, en directo: la Aemet activa el aviso amarillo por nieve en estas zonas de la capital
- El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones
- El Ayuntamiento de Tres Cantos invertirá 2,7 millones en la ampliación del Centro Municipal de Mayores
- La borrasca Leonardo pone en alerta estas zonas de Madrid: esta es la previsión para el miércoles
- Te curas, pero no vuelves a ser la misma': la historia de tres madrileñas a las que el cáncer llegó muy pronto