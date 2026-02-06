Ortega Smith critica la dirección de Vox: "La democracia interna es manifiestamente mejorable, no sé qué he hecho para merecer esto"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha denunciado este viernes la existencia de "injusticias y arbitrariedades" dentro de su partido y ha asegurado que la democracia interna en Vox es "manifiestamente mejorable", tras haber sido apartado de varios cargos orgánicos y parlamentarios. Además, ha lanzado duras críticas contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, por la forma en que se han tomado estas decisiones.

En una entrevista en el programa Cuatro, recogida por EFE y Europa Press, Ortega Smith ha afirmado que desconoce los motivos de su cese como secretario general de Vox, portavoz adjunto en el Congreso, portavoz de la Comisión de Justicia y su salida del Comité Ejecutivo Nacional, así como su relegación a un escaño en la última fila del hemiciclo. "No sé qué es lo que he hecho para merecer esto", ha recalcado.

El dirigente ha defendido su trayectoria dentro del partido asegurando que se ha "dejado la piel" por el proyecto político, recorriendo España y defendiendo los principios fundacionales de Vox. "No he robado, no he mentido, no he engañado ni he traicionado. Tengo la conciencia tranquila", ha insistido, calificando su situación como "injusta y arbitraria".

Críticas a Abascal y falta de comunicación directa

Ortega Smith también ha señalado el deterioro de su relación con Santiago Abascal, asegurando que hace tiempo que no mantienen contacto directo. Según ha explicado, el líder de Vox no suele comunicarle las decisiones personalmente, sino que lo hace a través de "emisarios". "No me lo dice directamente porque sabe que siempre he hablado con franqueza", ha apuntado.

Pese a todo, ha reivindicado su lealtad histórica a Abascal y al partido desde sus inicios, cuando Vox aún no tenía representación institucional. "Siempre estuve a su lado y siempre le dije la verdad mirándole a los ojos", ha afirmado.

"Yo no he cambiado"

El portavoz municipal ha considerado "sorprendentes" las explicaciones ofrecidas por la dirección nacional tras su salida de los órganos de dirección y ha reiterado que su único objetivo es que "la verdad y la justicia prevalezcan". "Yo no he cambiado", ha subrayado, asegurando que continuará defendiendo a España y a los españoles desde su actual posición política.

Finalmente, Ortega Smith ha concluido que seguirá luchando por los valores fundacionales de Vox "cada día con más fuerza", convencido de que "solo quien tiene la conciencia tranquila puede mirar a los demás a los ojos".