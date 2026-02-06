Móstoles se moja: "Si es verdad, debería dimitir; más claro, agua"

Las opiniones varían entre unos y otros, pero dos ideas prevalecen entre los vecinos de Móstoles que este viernes por la mañana trabajan, pasean o se desplazan en los alrededores del Ayuntamiento. Por un lado, que si la acusación acoso sexual que pesa sobre el alcalde, Manuel Bautista, es verdad, "debería dimitir"; y, por otro, un sentimiento casi unánime de desencanto con la política, una sensación hastiada de que "todos son iguales".

La noticia salió a la luz este miércoles, destapada por El País. Una exconcejala del PP de Móstoles denunció internamente al regidor en 2024 por supuesto acoso sexual. Tras conocerse, la oposición ha salido en tromba a pedir la cabeza de Bautista, mientras que los populares han cerrado filas en torno a él, afirmando que se trata de un caso fabricado para destruirle y que en la denuncia de la exedil "se hablaba exclusivamente de presuntas discriminaciones laborales", no sexuales.

El propio Bautista se ha agarrado a este argumento para negarse a dimitir, mientras que la oposición municipal ha forzado un Pleno extraordinario para pedir explicaciones. A pie de calle, los mostoleños se debaten entre anteponer la presunción de inocencia y sumarse a la exigencia de que deje el cargo. "Si es verdad, debería dimitir", afirma un vecino, "más claro, agua", añade mientras sigue avanzando sin detenerse bajo la lluvia que cae esta mañana sobre la Plaza del Pradillo.

Magdalena, jubilada, refugiada bajo unos soportales, ofrece una respuesta igual de tajante: "Tiene que dimitir, es un sinvergüenza". Pese a que no votó a la actual corporación - "antes muerta", aclara-, considera que, en casos como este, la persona señalada tiene que renunciar al puesto, "sea de izquierda o derecha". La diferencia, apostilla, "es que el PP lo cubre".

Por supuesto, no todos tienen tan claro a dónde apuntar. Francisco Olivares, el quiosquero de la plaza, defiende que, antes de juzgar abiertamente, "habrá que esperar a ver qué es". Eso sí, alberga ciertas dudas sobre "por qué sale esto ahora" y, sobre todo, "a quién interesa" que lo haga. Preguntado por el tono general de las conversaciones que escucha frente al quiosco, responde que la frase más escuchada es "menuda tenemos montada"; aunque, precisa, "no es de ahora".

Los hay, incluso, que no se han enterado de nada. "He oído tiros, como quien dice, pero la verdad es que no te puedo decir porque no me he enterado mucho", reconoce con sinceridad otra convecina a la salida de la farmacia. Unos metros más allá, en una tienda de ropa, sus dependientas se muestran entre sorprendidas y resignadas. Al parecer, el alcalde y su equipo eran habituales de la tienda, muy próxima al Consistorio. "De hecho, estuvo aquí la semana pasada", cuenta Sonia, para quien "parecía un buen alcalde, amable yu cercano". Pero, claro, "luego te enteras de estas cosas y te das cuenta de que son todos unos sinvergüenzas".

Su compañera, Raquel, está todavía más convencida de ello: "No paran de salir casos en la tele que te hacen pensar que son todos iguales", se lamenta, "personas prepotentes que se creen que pueden hacer lo que quieran". Pese a todo, la noticia las tiene descolocadas. "Creo que todo el mundo se merece una oportunidad de explicarse, de defenderse", argumenta Sonia, pero "yo como mujer la creo a ella".

No es la única. José Miguel, pesea a creer en la "presunción de inocencia", afirma que "en estos casos yo estoy a favor de las mujeres, que siempre tienen que estar pendientes de estos machos ibéricos". Le parece "fatal" la versión que han dado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, poniéndose "a favor" del acalde. "Parece mentira que ella sea mujer", reprocha este septuagenario de Móstoles. Unos y otros cuentan que es habitual ver a Bautista por la plaza y el centro de la ciudad, sobre todo en las fiestas - "es muy campechano", apunta José-, aunque presuponen que no será así en los Carnavales que están a la vuelta de la esquina: "No creo que ahora se atreva", sentencia Sonia.