TRANSPORTE

Mañana de problemas en Metro Madrid: incidencias en línea 6, 5 y en el metro ligero

La circulación continúa interrumpida en la línea circular, entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica

El Metro de Madrid en la línea 6.

El Metro de Madrid en la línea 6. / Europa Press/ Fernando Sánchez

Javier Niño González

Madrid

Nueva jornada de problemas en el transporte público madrileño. El Metro ha amanecido este viernes con diversas incidencias en las líneas 6 (la circular), el metro ligero línea 1 o la línea 5. La circulación se ha interrumpido en varias estaciones, según informa Metro Madrid en sus redes sociales.

En concreto, en la línea 6 está interrumpido desde primera hora el servicio entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica, en ambos sentidos, por incidencia en las instalaciones. La última información hablaba de al menos una quince minutos de arreglos, tras más de una hora de problemas.

La circulación también estuvo interrumpida en la línea 1 de metro ligero, entre las estaciones de Las Tablas y María Tudor, por causas técnicas. Ya se encuentra arreglado tras media hora de problemas.

Además, la línea 5 en la estación de Oporto registró dificultades para efectuar paradas durante unos minutos a las 6:00 horas de la mañana, rápidamente solucionados.

