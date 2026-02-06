ESPECTÁCULOS EN MADRID
La magia regresa a Madrid de la mano de Disney On Ice: 'Vaiana', Elsa de 'Frozen' o Rapunzel de 'Enredados' se pondrán los patines este febrero
Los míticos personajes de estas películas clásicas bailarán sobre el hielo en el Movistar Arena del 12 al 15 de febrero
El espectáculo Disney On Ice regresa a España este 2026 con un espectacular show 'Vive Tus Sueños', donde Mickey y Minnie Mouse guiarán a los más pequeños (y no tan pequeños) a través de una aventura inolvidable para descubrir que "ningún sueño es demasiado grande". Del 12 al 15 de febrero, los asistentes podrán conocer a los personajes de sus películas favoritas en el Movistar Arena de Madrid, y disfrutar de un espectáculo musical y de patinaje de primer nivel.
Restaurar el corazón de Tefiti y salvar Arendelle
De la mano de los ratones más emblemáticos de la industria de la animación, los asistentes podrán acompañar a Vaiana y al semidios Maui en un viaje lleno de acción para recuperar el corazón robado de la diosa 'Tefiti', o cruzar el puente Marigold de la mano de Miguel para llegar a la Tierra de los Muertos de 'Coco', donde un grupo de esqueletos coloridos prometen un show de otro mundo.
Otras princesas Disney también buscarán ayuda entre los asistentes, como Bella, que desea llegar a lo más profundo del dulce corazón de la Bestia, o Anna y Elsa de 'Frozen' que descubrirán el amor fraternal en un intento de salvar Arendelle. Cenicienta, Rapuzel, Goofy y muchos más personajes esperan con impaciencia para ponerse sus patines y prometen traer de vuelta a la capital una de las magias más puras: la ilusión.
Entradas y precios
Este espectáculo producido por Feld Entertainment ya ha puesto a la venta las entradas, que oscilan entre los 18 € en la Zona Daisy, hasta los 65 € en las Sillas Pista "A". Aquellos nacidos después del 1 de enero de 2024 no deberán pagar entrada general aunque sí tendrán que adquirir una entrada específica (gratuita). Es importante recordar que los menores de 14 años deberán estar en todo momento acompañados de un adulto y que los disfraces no estarán permitidos a partir de esta edad (para evitar la confusión de los más pequeños).
