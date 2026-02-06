Madrid calienta motores en su Año del Turismo Deportivo: así será su primer E-Prix de Fórmula E en el circuito del Jarama

La Comunidad de Madrid inaugurará su Año del Turismo Deportivo con la celebración del Madrid E-Prix de fórmula E, que se disputará el próximo 21 de marzo en el Circuito Jarama-RACE, en San Sebastián de los Reyes y será la primera vez que esta prueba, conocida como la 'Fórmula 1 eléctrica', tenga lugar en la región.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha afirmado este viernes en un comunicado de prensa que "Madrid E-Prix convertirá la región en escenario de una de las competiciones más innovadoras del automovilismo, atrayendo a equipos, pilotos y aficionados de todo el mundo. Demuestra que Madrid es un referente deportivo internacional".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que Madrid es hoy "la capital mundial del motor" y ha recordado que hay tres ciudades en el mundo que van a contar el mismo año con la Fórmula E y Fórmula 1: Ciudad de México, Mónaco y Madrid. "La prueba del Jarama será una ventana de Madrid al mundo con la que predicar con el ejemplo ante los grandes retos que tienen que afrontar las ciudades en políticas de movilidad", ha apuntado Almeida.

El calendario del Año del Turismo Deportivo 2026 incluirá más de 400 eventos, entre los que destaca también el regreso de la Fórmula 1 a Madrid en septiembre, con un impacto económico estimado de 1.000 millones de euros. El Madrid E-Prix generará un efecto significativo sobre la economía local, ya que se prevé que más de 400 millones de espectadores en 192 países sigan la competición y al involucrar a empresas y profesionales en la organización de la prueba, la construcción de infraestructuras, la logística y la restauración.