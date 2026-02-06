Leganés: Un ‘hub’ tecnológico de referencia en el sur de Madrid

Una ciudad universitaria, residencial e industrial, así es Leganés. Situada en el sur de la Comunidad de Madrid, cuenta con más de 195.000 habitantes, lo que le confiere una fuerte relevancia dentro de la zona. Además de su cercanía a Madrid, sus buenas conexiones tanto por carretera como en Metro y Cercanías han favorecido su crecimiento como localidad residencial, dinámica y diversa.

Entre sus aspectos más destacados se encuentra la presencia de la Universidad Carlos III de Madrid que ha permitido al municipio posicionarse como un referente en educación, innovación e investigación.

Polo tecnológico

La tecnología también se ha convertido en una de las grandes palancas de crecimiento en Leganés, que en los últimos años ha reforzado claramente su apuesta por el desarrollo tecnológico como vía para atraer inversión, generar empleo cualificado y modernizar su tejido productivo.

La ciudad cuenta con Legatec (Leganés Tecnológico), el Parque Científico, Tecnológico y Empresarial que se ha convertido en un polo clave de innovación y desarrollo industrial en el municipio. Su valor diferencial está en la conexión que aporta entre el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y algunas de las empresas líderes ubicadas en esta localidad. Esto ayuda a crear un ecosistema donde el conocimiento universitario y la actividad empresarial se enriquecen la una de la otra y crean sinergias.

Por otro lado, en 2024 Leganés inauguró el primer clúster de Inteligencia Artificial de España, ubicado en el Parque Científico de la UC3M. Se trata de una iniciativa pionera que reúne a más de 60 startups innovadoras, instituciones y grandes empresas cuyo objetivo es impulsar programas y mecanismos de IA para que las empresas mejoren su eficiencia en procesos y toma de decisiones, reforzando así la competitividad del tejido empresarial local. Una de las empresas que acoge el municipio es Thales, especializada en alta tecnología para, entre otros, las Fuerzas Armadas y otros organismos estratégicos.

La solidez y la diversidad son dos de los adjetivos que definen al tejido empresarial de Leganés, que está compuesto por grandes compañías, pymes y autónomos que operan en sectores estratégicos como la industria, la logística, el comercio y los servicios avanzados. Su equilibrada estructura le permite mantener una actividad constante, siendo capaz de adaptarse a los diferentes cambios que puedan producirse en el entorno económico, y una singular cercanía con las compañías ubicadas en sus diferentes polígonos industriales, que facilita el intercambio y la colaboración entre sí.

Entre las empresas más relevantes que tienen presencia en Leganés se encuentran grandes firmas industriales y tecnológicas como Renault, Siemens, Indra o ABB, además de compañías de sectores como el farmacéutico, el aeronáutico y de automoción, y grandes multinacionales y operadores logísticos. Esta robusta presencia empresarial aporta empleo cualificado y posiciona a Leganés como un enclave atractivo para la inversión.

Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid en Leganés / Cedida

El polo comercial de Leganés sin duda se encuentra en el Westfield Parquesur ya que actúa tanto como motor de empleo de la ciudad y sus alrededores como lugar de ocio y restauración en el que disfrutar de diferentes servicios y tiendas. La atracción que provoca este centro comercial a los visitantes permite un flujo constante de consumo que beneficia a todo el ecosistema económico de la localidad.

De cara al futuro más inmediato, Leganés debe seguir la senda de atraer y retener talento cualificado, así como impulsar la digitalización de sus pymes, fomentar la innovación y trabajar en la sostenibilidad económica del municipio.