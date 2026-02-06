La huelga de trenes pone en peligro la movilidad en la Comunidad de Madrid: fechas y servicios alternativos al paro de los maquinistas

Cientos de miles de personas se desplazan cada día usando los trenes de Cercanías Renfe, que ya presentan inconvenientes diarios a los viajeros con constantes incidencias de las infraestructuras. Ahora, a estos cortes se suma la huelga de maquinistas a nivel nacional convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero que afectarán también a los servicios Media Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad y Mercancías.

Tras varias reuniones con los representantes de CCOO, UGT y SEMAF, el ministro de Transportes no ha podido evitar la convocatoria de estos tres días de huelga, que, de acuerdo al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) podría poner en peligro la movilidad de los madrileños.

El Consorcio exigió que los servicios mínimos fueran "suficientes y realistas" para garantizar la movilidad básica de los madrileños / Victor Lerena (EFE)

Servicios Mínimos

Pese al requerimiento formal del CRTM a Renfe el pasado 30 de enero solicitando información detallada sobre los servicios mínimos, la empresa ferroviaria mantiene a la Comunidad de Madrid sin respuesta. A falta de datos concretos sobre las circulaciones previstas, Madrid teme no poder tomar estimar adecuadamente el impacto en la red de transporte público de la capital, y no poder tomar "las medidas de coordinación necesarias para minimizar los perjuicios a los ciudadanos". El Consorcio acusa a Renfe de "deslealtad institucional".

A pesar de este roce con la administración madrileña, la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sí ha informado de los servicios mínimos a nivel estatal detallando un 73% de servicios mínimos para trenes de Alta Velocidad, un 21% para los trenes de Mercancías y un 65% para Media Distancia.

En trenes de Cercanías, se establecen servicios mínimos en función de las diferentes franjas horarias, siendo del 75% en hora punta y del 50% el resto del día. Estas franjas horarias se dividen en tres: desde las 06:00 hasta las 9:00 horas, coincidiendo con el inicio de la jornada laboral y educativa, desde la 13:30 a las 15:30 y de 18:30 a 20:30, cuando los usuarios regresan a sus casas.

Servicios Alternativos

Solo en la Comunidad de Madrid, son más de 650.000 viajeros los que utilizan el servicio de Cercanías cada día. Ante esta situación, los madrileños deberán o bien esperar durante más tiempo en sus respectivas paradas o buscarse otras alternativas, como los autobuses interurbanos. Sin embargo, la CRTM avisa de que "un tren de Cercanías puede transportar alrededor de 1.200 personas, mientras que un autobús apenas alcanza 80" por lo que "pretender sustituir trenes por autobuses es, sencillamente inviable por falta de vehículos, conductores y por las propias limitaciones de la infraestructura".

Así, la CRTM responsabiliza directamente a Renfe "de las consecuencias que pueda tener la fijación de unos servicios mínimos insuficientes".