Esta es la hora en la que nevará este sábado en Madrid, según la Aemet

Tras una pequeña tregua este viernes en el que las lluvias están siendo menos abundantes que en días anteriores, este sábado llegará al país una nueva borrasca de alto impacto, llamada Marta, que volverá a provocar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, "en zonas ya muy castigadas por las intensas lluvias de días previos" y podría traer nieve en nivel de aviso amarillo a "cotas medias-bajas" de la Comunidad de Madrid.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas van a bajar durante este fin de semana, y con ello la cota de nieve. "Podremos ver nevar" a partir de unos 900 a 1.000 metros, ha añadido Rubén del Campo, el portavoz de la Aemet.

El Ayuntamiento de Madrid ha activado la fase 0 del Plan de Inclemencias Invernales por probabilidad de nieve, un nivel de alerta y seguimiento ante la previsión de nieve en la capital para este sábado, con especial atención entre las 11 y las 16 horas de este sábado 7 de febrero, en un contexto de condiciones invernales que podrían afectar a la movilidad urbana. Los equipos de emergencias y seguridad seguirán de cerca la evolución de la situación para adoptar, si fuese necesario, medidas de mayor nivel operativo.

A lo largo de la temporada invernal, las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones oficiales en caso de lluvia, nieve o hielo, y de mantenerse informados sobre posibles cambios en las previsiones meteorológicas emitidas por la Aemet y los servicios de emergencia.