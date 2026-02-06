Después de Leonardo llega la borrasca Marta: la Aemet reactiva el aviso amarillo por nevadas en estas zonas de Madrid

El temporal en febrero parece que tampoco va a dar tregua a la Comunidad de Madrid. Si el mes de enero estuvo marcado por cinco borrascas (Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin), este mes no parece que vaya a ser diferente. Nos despedimos de Leonardo y damos la bienvenida a Marta: la nueva borrasca de gran impacto se espera que llegue este sábado, 7 de febrero.

No es casualidad que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya reactivado de nuevo el aviso amarillo por nieve en la sierra de Madrid y en las zonas más céntricas. Aunque las zonas más afectadas por el temporal volverán a ser el sur y el este de la Península, la llegada de esta nueva borrasca se espera que también cause fuertes precipitaciones en el Sistema Central.

Semana pasada por agua

La borrasca Leonardo ha dejado una "semana pasada por agua" y este viernes no ha sido la excepción. Se espera que las precipitaciones en la capital puedan durar hasta las 18:00. Eso sí, a partir de esa hora, comenzará algo más de calma y se prevé que paren las precipitaciones, aunque el cielo seguirá cubierto de nubes. El viento soplará más flojo que la jornada anterior y tenderá a descender la fuerza de las rachas de viento.

En la montaña, la predicción es también de cielo nuboso o muy nuboso con periodos de visibilidad localmente reducida. Las precipitaciones serán débiles o moderadas a lo largo del día, sin descartarse tormentas. La cota de nieve irá en progresivo descenso, de unos 1500 a unos 1100 metros. El viento será moderado o fuerte del oeste y suroeste y más intenso en cotas altas y zonas expuestas, donde podrá ir acompañado de rachas muy fuertes.

En cuanto a los municipios de la Comunidad, en Alcalá de Henares temperaturas máximas de 11 grados y mínimas de 5, en Aranjuez los termómetros oscilarán entre los 12 grados de máxima y los 6 de mínima, en Collado Villalba las temperaturas más bajas con 8 grados de máxima y 2 de mínma, en Getafe máximas de 10 grados y 6 de mínima y en Navalcarnero temperaturas máximas de 10 grados y mínimas de 5 grados.

Temperaturas en descenso

Mucha lluvia, viento y también bajada de las temperaturas. Los termómetros en la capital descenderán hasta los 9 grados de temperatura máxima y los 6 grados de temperatura mínima, respecto a los 14 grados de máxima de la jornada anterior de jueves, por lo que la temperatura máxima de hoy es la mínima de ayer.

Descienden también los termómetros en la sierra madrileña, más notable en las máximas que en las mínimas y se pueden dar heladas débiles o localmente moderadas en cotas altas. En el municipio de Somosierra, la temperatura máxima será de 3 grados y la mínima de -1 grados y, ojo, que las temperaturas seguirán en pronunciado descenso hasta alcanzar una mínima de -3 grados el día de sábado. En Guadarrama la previsión es de temperaturas máximas de 8 grados y 1 de mínima.

Más lluvia y frío con Marta

Para la jornada de sábado, día en el que se prevé que llegue la nueva borrasca de gran impacto, la Aemet prevé de nuevo una jornada marcada por la lluvia, que se espera que comience a las 6:00 horas y continúe a lo largo de todo el día. A medida que avance la jornada se intensificará el temporal hasta finalizar con posibles tormentas. En la zona de la Sierra, se espera que las precipitaciones se presenten en forma de chubascos a partir de la mañana y la cota de nieve estará en torno a los 1000 y 1200 metros.

En la capital los termómetros siguirán descendiendo hasta los marcar los 6 grados de temperatura máxima y los 4 grados de temperatura mínima. En la Sierra también presentarán un notable descenso en municipios como Somosierra, donde las temperaturas máximas no superarán los 0 grados y las mínimas se situarán sobre los -3 grados y en Guadarrama temperaturas máximas de 4 grados y mínimas de 1 grado. Aunque las temperaturas no coincidan con exactitud, todas tienen algo en común: la borrasca Marta traerá el mayor frío de toda la semana.