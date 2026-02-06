Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BECAS DE TRABAJO

Confirmado por la Fundación SEPI: estas son las tres nuevas becas para trabajar en Madrid o en Bruselas

Estas ayudas van dirigidas a jóvenes titulados que quieran iniciar su carrera profesional en el ámbito de la innovación y la tecnología

Las becas se harán de la mano del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI)

Las becas se harán de la mano del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) / Fundación SEPI

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

La Fundación SEPI ha abierto el plazo para optar a tres becas dirigidas a los jóvenes titulados que quieran iniciar su carrera profesional en el ámbito de la innovación y la tecnología. De la mano del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dos de ellas se realizarán en Madrid con una duración de doce meses y otra será en Bruselas, con una duración de 24 meses.

En Madrid: hasta 1.200 € brutos y 12 meses de duración

Las dos becas en Madrid están abiertas a un perfil muy amplio de candidatos: podrán presentarse todos aquellos nacidos a partir de 1997, que estén titulados en áreas como ciencias políticas, derecho, economía, empresa, comunicación, relaciones internacionales, sociología, ingeniería o informática. Además, se requerirá de un nivel avanzado en inglés (B2).

Esta beca que durará 12 meses y que contará con un sueldo de hasta 1.200 euros brutos, contará con una preselección por expediente académico y una entrevista personal con un jurado. La inscripción que estará abierta hasta el próximo 19 de febrero puede realizarse online a través de la página web oficial de la Fundación SEPI.

En Bruselas: hasta 2.375 € brutos y 24 meses de duración

Las becas en Bruselas cuenta con un perfil similar, pudiendo presentarse los nacidos a partir de 1997 titulados en áreas como ciencias políticas, derecho, economía, empresa, comunicación, relaciones internacionales, sociología, quedando en esta ocasión excluidos aquellos graduados en ingeniería o informática. De igual forma, se requerirá de un nivel avanzado en inglés (B2).

Esta beca que durará 24 meses y que contará con un sueldo de hasta 2.375 euros brutos, contará también con una preselección por expediente académico y una entrevista personal con un jurado. La inscripción que estará abierta hasta el próximo 11 de febrero puede realizarse online a través de la página web oficial de la Fundación SEPI.

Pedro Gutiérrez, director de Formación y Gestión del Talento de Fundación SEPI, ha explicado que ambas becas incluyen cotización a la Seguridad Social y cobertura de seguros, y anima a los jóvenes a presentar su candidatura antes de la finalización del plazo, que cerrará las admisiones en tan solo unos días.

TEMAS

