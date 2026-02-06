La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Que se preparen los fans de Aitana: hemos encontrado a la artista que canta al desamor con más intensidad que ella. Se llama Emma Steinbakken y, pese a sus cortos 22 años, aunque fructuosos creativamente, ha profundizado en este dolor como ninguna. Tiene algo en la garganta que la vuelve adictiva: en España aún no es demasiado popular, pero en su Noruega natal está desarrollando una carrera de alto vuelo. Coged pañuelos, toca llorar un poquito.