MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Mudarme a un hotel', de Begut
A Beatriz Gutiérrez hay que mimarla. Comenzó a escribir canciones con 12 años y hoy, con 26, sigue haciéndolo con la misma delicadeza que entonces. De savia folclórica, mezcla los géneros a su antojo. Ahora bien, siempre bajo el prisma de quien atiende hasta el último detalle. Mudarme a un hotel es, tal vez, por ahora, el tema que mejor define su universo sonoro: plástico, ecléctico, empático. En él se reúnen todos los tapices que la vuelven tan interesante. Calará.
'Used To Love You', de Emma Steinbakken
Que se preparen los fans de Aitana: hemos encontrado a la artista que canta al desamor con más intensidad que ella. Se llama Emma Steinbakken y, pese a sus cortos 22 años, aunque fructuosos creativamente, ha profundizado en este dolor como ninguna. Tiene algo en la garganta que la vuelve adictiva: en España aún no es demasiado popular, pero en su Noruega natal está desarrollando una carrera de alto vuelo. Coged pañuelos, toca llorar un poquito.
'La cara de Dios', de La Plazuela
Los temas de La Plazuela son el ibuprufeno que contrarresta tanto acantilado vital. Quizá, ojo, porque han logrado retratar debates generacionales desde un prisma esperanzador. Desde que debutaron con el aclamado Roneo Funk Club, no han dejado de intentarlo. Un propósito que, en Lugar nº0, su segundo elepé, han llevado a otra dimensión: canallas y desprejuiciados, han armado una buena jarana en el cancionero más rotundo de la temporada.
