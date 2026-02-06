El Ayuntamiento de Madrid activa el plan de inclemencias invernales aunque en estos momento hay "baja probabilidad" de nieve

El Ayuntamiento de Madrid ha activado el plan de inclemencias invernales ante la previsión de nieve este sábado en la ciudad entre las 11:00 y las 17:00 horas, tras el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La medida se toma pese a que, en estos momentos, hay "baja probabilidad" de nieve en la capital según los pronósticos, tal y como ha informado la vicealcaldesa, Inma Sanz.

Las previsiones incluyen la posibilidad de que se acumulen hasta dos centímetros de nieve en la ciudad, por lo que los servicios municipales se encuentran en situación operativa cero, fase de alerta, con todos los equipos de emergencia y de limpieza preparados para intervenir si fuera necesario.

El Ayuntamiento estará siguiendo la evolución meteorológica a lo largo de la tarde pero, "en todo caso, se tendrán todos los servicios activados por si finalmente se produjera esa situación de posible nevada", ha apuntado Sanz.

La portavoz municipal ha precisado que, "en caso de confirmarse la nevada con una probabilidad importante", los operativos de Medio Ambiente esparcirán sal en las calles, incluyendo la M-30, para garantizar la seguridad vial. Además, se reforzarán los servicios de seguridad y emergencias para atender cualquier incidencia. Y ante las previsiones, el Consistorio pide "muchísima precaución" a la ciudadanía, destacando que "se pueden ver complicados algunos desplazamientos".