Almeida exige a la ministra de Vivienda que rectifique sus declaraciones sobre la "aplicación del 155" en la región

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a que “rectifique inmediatamente” unas declaraciones que considera “inaceptables”, después de que afirmara que le “encantaría intervenir con un 155” a la Comunidad de Madrid por, a su juicio, no asumir sus competencias en materia de vivienda. El regidor madrileño acusa al Gobierno de una “deslealtad institucional”.

En una carta remitida a la ministra, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, Almeida recuerda que el Ayuntamiento ha mantenido “una actitud de leal colaboración” con el Ejecutivo central para sacar adelante la Operación Campamento. En este sentido, subraya que en los últimos meses los equipos técnicos de ambas administraciones han celebrado “numerosas reuniones”, desarrolladas con “discreción y eficacia”.

No obstante, el alcalde pone el foco en la “incertidumbre” que rodea a la evolución de las obras, una preocupación que, según señala, comparten tanto la ciudadanía como los medios de comunicación ante la “notable ausencia de medios materiales y personales” en la zona.

Desde el Consistorio insisten en que mantienen “las puertas abiertas y la mano tendida” para agilizar los trámites necesarios que permitan impulsar la Operación Campamento, aunque sostienen que ese clima de cooperación se rompió “de forma unilateral” por parte del Gobierno.

En este contexto, el Ayuntamiento considera “sorprendente” que la ministra reclame ahora “la mayor colaboración y diligencia” para la aprobación definitiva del proyecto de urbanización el mismo día en que realizó las declaraciones sobre una hipotética aplicación del artículo 155.

El equipo de Gobierno municipal califica esas palabras de “barbaridad jurídica” y sostiene que evidencian una deslealtad institucional que, desde el punto de vista político, resulta “incompatible con el mínimo decoro” exigible en el ejercicio de competencias compartidas entre administraciones.

Por su parte, el grupo municipal socialista ha salido al paso de las críticas y ha lamentado que el alcalde “vuelva a poner en duda, sin fundamento”, el avance de la operación Nuevo Campamento. Desde el PSOE aseguran que los trabajos “se están desarrollando a pleno rendimiento desde el primer día”, tal y como-afirman- demuestran imágenes y recursos gráficos grabados hace dos días durante una visita del grupo municipal a la zona.

Los socialistas subrayan además el carácter “estratégico para Madrid” del proyecto y reclaman “rigor y lealtad institucional”, frente a declaraciones que, a su juicio, “ignoran la realidad de unas obras que avanzan conforme a los plazos y compromisos adquiridos”.