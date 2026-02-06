VIALIDAD INVERNAL
Alerta amarilla en Madrid: 639 quitanieves listas para las nevadas del sábado
El Ministerio de Transportes despliega 114.089 toneladas de fundentes y recomienda extremar la precaución en las carreteras madrileñas
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha un amplio dispositivo de vialidad invernal ante las nevadas previstas este fin de semana en Madrid y Castilla y León. Según el comunicado oficial, se han dispuesto 639 quitanieves y 114.089 toneladas de fundentes para garantizar la seguridad y la movilidad en las carreteras afectadas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una alerta naranja por nevadas en Castilla y León para el sábado 7 y domingo 8 de febrero, mientras que en la Comunidad de Madrid la alerta es amarilla para el sábado, por lo que el Ministerio recomienda extremar la prudencia al conducir y seguir las indicaciones oficiales.
Se aconseja a los conductores consultar información actualizada en la cuenta de X del Ministerio de Transportes, así como en los canales oficiales de la DGT y de la Aemet, para planificar sus desplazamientos y evitar riesgos en carretera.
El Plan de Vialidad Invernal del Ministerio tiene como objetivo mantener las carreteras en condiciones seguras y transitables durante episodios de nieve o hielo, priorizando la seguridad vial y el confort de los usuarios.
