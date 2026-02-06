Alcobendas sitúa al deporte como motor de desarrollo económico y social

El Centro de Arte de Alcobendas ha acogido este viernes el V Encuentro Empresarial del municipio madrileño, dedicado en esta edición al sector del deporte como ámbito clave para el desarrollo económico y social. La cita ha reunido a representantes institucionales y a más de treinta empresas y organizaciones vinculadas a la industria deportiva.

El V Encuentro Empresarial de Alcobendas, organizado por el Ayuntamiento e impulsado por la Fundación Ciudad de Alcobendas con el apoyo de la Comunidad de Madrid, ha servido como espacio de análisis y diálogo sobre las oportunidades de inversión, innovación y crecimiento ligadas a la industria deportiva. Entre los objetivos de la jornada ha destacado el intercambio de buenas prácticas para fomentar la práctica deportiva, especialmente entre la población joven.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, quien en su intervención ha subrayado que el deporte forma parte de la estrategia de desarrollo del municipio y ha valorado este tipo de encuentros como espacios "para el intercambio de experiencias y la creación de sinergias entre profesionales e instituciones". "Gracias a la colaboración público-privada hemos convertido el deporte en una auténtica industria de oportunidades, capaz de generar empleo, atraer inversión y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", ha señalado la regidora.

Una de las preocupaciones que ha centrado el debate entre los asistentes ha sido el elevado porcentaje de adolescentes que no realiza el ejercicio mínimo recomendado. En este contexto, la alcaldesa ha recordado que Alcobendas ha firmado recientemente el protocolo de adhesión al programa Ningún niño sin deporte en Alcobendas, con el objetivo de que "ningún niño en Alcobendas se quede sin hacer deporte por motivos económicos y para que cualquier familia vulnerable pueda hacer deporte. También ha destacado la consolidación de las Olimpiadas Escolares, que permiten que "más de 1.000 niños de colegios públicos, concertados y privados" del municipio practiquen algún tipo de actividad física.

Alcobendas recibió el pasado año 2025 el reconocimiento Mejor Ciudad Europea del Deporte 2025 del Parlamento Europeo, así como Ciudad Europea del Deporte Más Ecológica 2025, un "broche de oro" a un inolvidable año deportivo para la ciudad madrileña, que ha organizado más de 300 eventos, entre ellos la IFSC Climbing World Cup que organizó Prensa Ibérica.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, y la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara. / AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Por parte de la Comunidad de Madrid, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha insistido en la "unión necesaria" entre el sector, las empresas y la industria deportiva y la práctica del deporte. El consejero ha puesto en valor la apuesta regional por la atracción de grandes eventos deportivos, el impulso al deporte base y la extensión de la actividad física a los 179 municipios madrileños."La Comunidad destaca en ese amplio espectro que une ese deporte base, el de nuestros jóvenes, el de aquellos que tenemos que preparar para que luego sean los deportistas de élite del futuro, con los grandes eventos deportivos", como la próxima F1 en septiembre, el Eurobasket o el nuevo partido de la NFL. Para finalizar, ha remarcado la importancia del deporte "para el desarrollo del tejido social, de valores y de la salud".

Representación institucional y empresarial

En el encuentro también han participado la vicepresidenta de la Fundación Ciudad de Alcobendas y concejal de Fomento del Empleo, Comercio, Consumo y Licencias, Mar Rodríguez; el concejal de Deportes, Jesús Tortosa; y la directora gerente de la Fundación Ciudad de Alcobendas, Elisabetta Bracco.

La jornada ha contado además con representantes de entidades y empresas como la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, el Museo del Deporte, Fundal, Zagros Sport La Moraleja, La Vida Pádel o Deportes Polo, entre otras, que han compartido su visión sobre el presente y el futuro del sector deportivo.