El regidor de Móstoles califica de "chantaje" las acusaciones de acoso sexual: "Este alcalde está sufriendo una campaña absoluta de ninguneo a su persona"

Tras el respaldo del PP madrileño, reiterado hoy por su secretario general, Alfonso Serrano, el alcalde Móstoles, Manuel Bautista, ha comparecido por segundo día consecutivo en rueda de prensa en relación con las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral a una exconcejal, que se dirigió al partido para poner en conocimiento la situación. "Estas acusaciones son unos continuos chantajes políticos que se remontan al año 2023", ha declarado Bautista, quien asegura que esta edil, que dimitió en octubre de 2024, "antepuso sus intereses personales a la formación de gobierno en Móstoles".

El regidor mostoleño ha insistido, además, en la violación de su presunción de inocencia desde que se publicó la noticia. Ha remarcado que las acusaciones son "absolutamente falsas" y ha asegurado que responden a una campaña de "desprestigio".

"A día de hoy no hay ni una denuncia, por supuesto, si no hay denuncia, no hay una condena y por supuesto, a día de hoy este alcalde está sufriendo una campaña absoluta de ninguneo a su persona sin haber nada judicial, una sentencia judicial ni tan siquiera una denuncia", ha comentado. Por ello, está atravesando lo que considera una situación de "indefensión". "Se dice algo que no está probado, no sale ni una sola prueba y ya la persona, el personaje, el alcalde es absolutamente culpable", ha declarado. "Es muy difícil, por no decir imposible, poder defenderse contra esto".

La exconcejala presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados por un presunto caso de acoso sexual por parte de Bautista y prepara otra contra la Comunidad de Madrid por la supuesta filtración de correos personales. Según ha detallado su abogado, Antonio Suárez-Valdés, a Europa Press que la denuncia relatará las presuntas maniobras de acoso sexual que habría sufrido por parte del regidor y el posterior acoso laboral.

También el alcalde prevé ir a los tribunales, según ha confirmado, en su comparecencia de hoy. "No voy a tolerar ninguna injuria. Todas las afirmaciones que se están difundiendo en algunos medios de comunicación son absolutamente falsas y están en manos del abogado penalista y de todo el equipo jurídico todos los casos para ser absolutamente implacables", ha indicado. "Es muy sencillo que se me llame acosador en la televisión o que se me falte el respeto o que se vulneren mis derechos fundamentales y que no pase nada".

En cuanto al supuesto "chantaje político" que achaca a la exedil tras no materializarse sus supuestas aspiraciones de ser vicealcaldesa, Bautista se ha reafirmado en lo que ya apuntó en la rueda de prensa de ayer, a pesar de que El País ha publicado hoy el audio de una conversación entre ambos, en febrero de 2024, en la que se escucha al regidor decir: "No eres teniente de alcalde y efectivamente, ni tú me lo has pedido ni nada".

El alcalde de Móstoles ha admitido hoy que a él personalmente no se lo solicitó, pero ha mantenido que la exedil pidió, "no solo una vez, en numerosas ocasiones", ser vicealcaldesa o teniente de alcalde en reuniones previas a la sesión de investidura de la legislatura, en junio de 2023. "Vino a decirnos que si no era teniente de alcalde, no era vicealcaldesa, no iba a ir al pleno de investidura del día siguiente", ha afirmado. "Esa vez en concreto lo pidió con ultimátum para no ir a la sesión de investidura, que era un día verdaderamente importante porque habíamos hecho un acuerdo con Vox y ese día teníamos que salir investidos como alcalde".