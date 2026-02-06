La Aemet activa el aviso amarillo por nevadas en casi toda la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas este sábado con la llegada de la borrasca Marta

Tras una corta y pequeña tregua del temporal en la Comunidad de Madrid, llega este sábado otra nueva borrasca de gran impacto: su nombre es Marta y volverá a complicar en tiempo, especialmente de cara al fin de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nevadas en amplias zonas de la Comunidad de Madrid. Las zonas afectadas por la alerta son la sierra, donde se verán afectados municipios como Cercedilla y El Escorial, y el área Metropolitana y Henares que incluye a desde ciudades del sur como Getafe hasta otras importantes en el este como Alcalá de Henares.

¿Nevará en el centro de Madrid?

La Aemet pronostica para la capital una jornada de sábado marcado por cielo muy nuboso y se espera que las precipitaciones comiencen a partir de las 6:00 horas hasta el final del día, momento en el que se intensificarán en forma de tormenta. El viento soplará moderado en dirección suroeste y también incrementará a última hora del día.

Por si acaso, el Ayuntamiento de Madrid ha activado el plan de inclemencias invernales entre las 11:00 y las 17:00 horas, tras el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la zona de la sierra de Madrid la predicción es de cielo nuboso a primera hora, que irá en aumento hasta cielo cubierto con visibilidad localmente reducida. En la montaña se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas en forma de chubascos a partir de la mañana y la cota de nieve se situará en torno a los 1000 y 1200 metros.

Es posible que se produzca un episodio parecido al de la borrasca Kristin, con nieve en cotas bajas en episodio marginal. Si hay desplomes es posible que la cota pueda llegar a cualquier zona de Madrid, especialmente en las zonas de aviso activadas por la Aemet.

Más frío con Marta

En la capital, los termómetros seguirán descendiendo hasta marcar los 6 grados de temperatura máxima y los 4 grados de temperatura mínima. En la Sierra también presentarán un notable descenso en municipios como Somosierra, donde las temperaturas máximas no superarán los 0 grados y las mínimas se situarán sobre los -3 grados y en Guadarrama temperaturas máximas de 4 grados y mínimas de 1 grado. Aunque las temperaturas no coincidan con exactitud, todas tienen algo en común: la borrasca Marta traerá el mayor frío de toda la semana.

Noticias relacionadas

Recomendaciones para la ciudadanía

Se recuerda las recomendaciones desde Emergencias Madrid para temporal en caso de nevada. Entre los consejos, se pide llevar cadenas o neumáticos de invierno, el depósito siempre lleno, ropa de abrigo y algo de comida en el coche por posibles incidencias. Es muy importante también tener el teléfono móvil con batería para poder ser localizado o comunicar cualquier problema. Y, sin duda, estar bien informado de las previsiones meteorológicas antes de salir de casa para poder llevar todas estas medidas a cabo.