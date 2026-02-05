Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión

Parece lejano el fin de este año escolar; sin embargo, son muchos los padres que ya ponen en el punto de mira el próximo curso escolar 2026-2027. La educación y sus condiciones es un debate frecuente de aquellos que quieren la mejor formación para sus hijos y las familias se tienen que plantear ciertas cuestiones para matricular a los niños: ¿educación pública, concertada o privada?

La ciudad de Madrid cuenta con un gran número de centros escolares de todo tipo y con planes formativos muy variados. La plataforma especializada en colegios 'MiCole' ha publicado en listado de los 100 mejores centros de educación en Madrid con base en resultados, métricas y valoraciones. En el ránking lideran los privados con hasta 57 colegios de este tipo, 37 concertados y tan solo son 6 los colegios públicos que se han colado en la lista.

Las tres mejores propuestas públicas

Los tres colegios que lideran la lista cuentan con una puntuación de un 4.8. El CEIP Fernando de los Ríos, ubicado en Alcorcón, es el primero que se ve en la lista, en la Avenida del Oeste. Un lugar donde "es más importante cómo se aprende que lo que se aprende", según su página web oficial. Este centro destaca por ser un centro donde buscan que sus alumnos tengan una experiencia que se recuerde toda la vida, "queremos ser su recuerdo favorito", aseguran, y dicen tener una especial disposición a innovar y, sobre todo, a escuchar. Además, destaca por llevar a cabo una propuesta bilingüe en infantil y primaria de aprendizaje por proyectos.

Un poco por debajo, pero a la misma altura con 4.8 estrellas de valoración, está el CEIPSO Esperanza de Madrid, ubicado en Calle de Andorra, 12, en pleno barrio de Canillas, dentro del distrito de Hortaleza, al noroeste. El objetivo de este centro es formar a ciudadanos críticos, responsables, solidarios y comprometidos con su entorno a través de un acompañamiento personalizado que busca sacar al máximo el potencial de cada alumno. También cuenta con su proyecto de bilingüismo español-inglés que podrán seleccionar los alumnos según su interés.

Por último, puntuado también con 4.8 estrellas, se encuentra el Colegio Leopoldo Alas, que cuenta con largo recorrido detrás: fue inaugurado el 7 de noviembre de 1933 por el presidente de la II República: Niceto Alcalá Zamora. Esta ubicado en el barrio de Ventas, en la Calle de Pedrezuela, 18. Este centro educativo está fuertemente comprometido con el bilingüismo desde la educación infantil y con la formación tecnológica de sus alumnos, siempre enfocados en un desarrollo de criterios acordes a las necesidades de cada uno y en consideración con un tiempo límite en el uso de las pantallas. Cuenta con pantallas interactivas, impresora 3D y aulas virtuales.

Bilingüismo por bandera

Si algo destaca en las tres propuestas es la importancia que se dota a la formación de los alumnos tanto en el español como en el inglés desde edades tempranas, ya con vista de futuro para las oportunidades personales y profesionales de los estudiantes. Buscan que sus alumnos puedan hablar de forma fluida ambos idiomas y que su cerebro se acostumbre desde pequeños a pensar en otra lengua.

Y atención a los interesados en los colegios, ya que los periodos de visita ya están disponibles. El CEIP Fernando de los Ríos ya se puede visitar y tiene una amplia gama de días y horarios, el CEIPSO Esperanza abre sus puertas el próximo 19 de febrero a las 9:15 horas pero, por el contrario, para acudir al CEIP Leopoldo Alas habrá que esperar un poco más, pues el periodo de puertas abiertas comienza el 1 de marzo.